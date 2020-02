Nicolás Vázquez viene a la Sala de las Américas con Una semana nada más

por Ariel Bogdanov

La temporada de Carlos Paz empieza a transitar su recta final y la ciudad de Córdoba ya empieza a palpitar lo que será su cartelera de espectáculos durante los meses de invierno.

En ese marco arribaron al auditorio de Casa Naranja, Nicoláz Vázquez y Benjamín Rojas, dos de los protagonistas -la restante es Flor Vigna- de “Una semana nada más”, la comedia que se presentó durante todo el 2019 en el Teatro El Nacional, de Buenos Aires con un éxito abrumador, convirtiéndose en la obra más vista del año.

Vázquez, quien además es productor de la obra, dialogó con PERFIL CORDOBA y contó la relación particular que lo une con esta provincia. “Mis abuelos maternos eran de Córdoba y cada vez que me surge una propuesta para venir acá me da mucho placer. A mí me resulta muy rápido cerrar una propuesta cuando la plaza es ésta”, resaltó. “Vamos a intentar que los cordobeses nos vean, por eso la idea es mantener el precio que actualmente está en Buenos Aires. Queremos que la gente tenga la posibilidad de vernos por eso va a haber entradas de todos los precios”, agregó.

Respecto a la obra Vázquez destacó el impacto que tuvo en el público en cada una de sus presentaciones: “Esta obra lleva 240 funciones y siempre con la sala llena. No es normal que pase algo así. Nos preparamos mucho para esto. Durante más de tres meses ensayamos todos los días para llegar lo más preparados posibles y que fuera lo que buscábamos. Creo que lo encontramos”.

-¿Cuál cree que son las claves de este éxito?

- Esta comedia se animo a un poquito más. Es un género nuevo lo que estamos impulsando, más cercano a una sitcom teatral. El ritmo, el voltaje, el tempo, todo es distinto. Veníamos entrenados por la obra “El otro lado de la cama”, pero queríamos más y en esta comedia logramos un ritmo distinto a todo. La gente realmente se ríe mucho y cuando haces reír tanto a la gente se vuelve un vicio, en tanto que el espectador por el boca en boca se pone mucho más exigente también. Por eso intentamos ver que podemos mejorar, siempre. Flor Vigna que es la primera vez que trabaja con nosotros nos dice: “no puedo creer lo que trabajan y que te sientes a hablar sobre ese chiste que hiciste con Benja 200 veces”. Y yo le respondo que es porque creo que puede estar mejor. En esa línea trabajamos con esta obra desde siempre. Ensayamos durante tres meses hasta que sentimos que la comedia estaba a punto y recién ahí la largamos.

-¿Cómo se siente en este nobel rol de productor?

-Mi vida cambió por completo, es mucha responsabilidad porque además me hago responsable de las decisiones artísticas. Tengo poca experiencia pero me encanta lo que hago. Por momentos siento que soy Gallardo intentando motivar a los míos. Como productor intento no subestimar al publico, por eso a Córdoba traemos exactamente la misma comedia que se ve en Buenos Aires, con la misma escenografía. Creo que respetar a la gente es clave para que esto funcione.

-¿Con qué se va a encontrar el público que vaya a verlos a la Sala de las Américas?

-Se van a encontrar con una comedia explosiva donde ríen sin parar durante toda la función. Pensamos en que la gente se olvide de los quilombos y todos los líos que tienen por un rato.

-¿Porqué decidieron hacer gira en medio de un éxito tan rotundo en Buenos Aires?

-La verdad es que es inentendible que salgamos. Cuando se empezó a trabajar en esta obra, pensábamos que iba a durar un año. Yo en lo personal tenia más fe de que siguiera un rato más porque imaginaba que nos fuera bien, pero ya había cuestiones de agenda, programadas para el mismo escenario. En el trajín de todo esto y principalmente en los últimos meses me empezó a picar el bicho de la gira y avanzamos. Creo que llega un momento en que todo se vuelve rutinario por más que te vaya bien, por eso creo que esta gira nos va a venir muy bien a todo el elenco.

-¿Hay posibilidades de que la obra llegue a Carlos Paz el próximo verano?

-Todas las posibilidades están abiertas a esta altura. Nos gustaría hacer temporada de verano y seguramente se analizarán propuestas.