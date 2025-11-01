"No pienso en 2027, mi única preocupación es liderar a los 82 diputados de Milei para lo que viene en el Congreso"

Uno de los grandes ganadores de la jornada electoral del pasado domingo fue el Jefe de Bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, quien desde su lugar de Jefe de Campaña tomó la decisión de apostar por una lista pura, con un dirigente hasta el momento desconocido como el empresario Gonzalo Roca, quien consolidó un contundente triunfo sobre el exgobernador Juan Schiaretti.

Pasados los comicios, los focos apuntaron al empresario estacionero, comenzaron los diversos análisis políticos propios del momento y el nombre de Bornoroni comenzó a sonar para el 2027, si bien aún falta mucho para el próximo gran turno electoral.

Con cautela, Bornoroni asume la responsabilidad de liderar el bloque legislativo que tendrá varias duras batallas que atravesar en los próximos meses.

A una semana del contundente triunfo y ya más tranquilo, el diputado dialogó con Perfil Córdoba y analizó el resultado, la hoja de ruta que se viene en el Congreso y también el 2027.

-Tras las elecciones, usted fue señalado como uno de los protagonistas del triunfo en Córdoba. ¿Cuál es su balance de los resultados obtenidos?

- Estoy muy contento porque los cordobeses nuevamente volvimos a salvar a la Argentina del kirchnerismo. Hemos logrado obtener un gran número de bancas y, lo más importante, pudimos sumar la mayor cantidad de diputados liberales que van a pelear firmemente contra el kirchnerismo.

- Su estrategia se centró en una lista pura y en potenciar la marca, y la imagen del presidente. ¿En algún momento dudó de esa idea, que por momentos fue muy cuestionada?

-No. El planteo fue recorrer la provincia. Es importante recordar que con Gonzalo (Roca) hacía un año que recorríamos todas las localidades del interior. Veníamos recorriendo la provincia constantemente. Por eso, vi este resultado como algo merecido y natural. Recuerdo que me decían que, como no era conocido, no servía, pero la gente de Córdoba demostró lo contrario. Yo personalmente le tenía fe más a los cordobeses que saben votar. Ellos entienden y están votando el proyecto del presidente Javier Milei. Esa convicción fue mi principal motor.

-Con el resultado obtenido y un fuerte respaldo en las urnas por parte de la sociedad, ¿cuáles son los próximos pasos y la agenda prioritaria en el Congreso?

-Lo primero que tenemos planeado es una capacitación intensiva para todos los diputados, la cual se centrará en derecho parlamentario. Partimos de una inflación del 25% y ahora estamos en 1,9%. Hemos alcanzado un equilibrio fiscal. Estamos construyendo una nueva Argentina, poniendo las bases, y los cordobeses han abrazado esta idea. Entiendo que el próximo objetivo es la Ley Bases 2, que incluirá reformas tributarias, penales y laborales, beneficiará a los cordobeses y a todos los argentinos. Siempre hemos tenido una visión federal. Paralelamente, seguiremos trabajando en el presupuesto y en reformas de segunda generación.

-Mirando más a largo plazo, ¿lo encontrará el 2027 a Gabriel Bornoroni como candidato nuevamente?

-Paso a paso, es temprano, hoy soy legislador y tengo a cargo un bloque de 82 diputados que tiene que hacer ver la luz los proyectos del presidente Javier Milei. Estoy enfocado en eso y por el momento no pienso en otra cosa.