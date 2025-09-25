"No puede haber imposiciones": la Justicia pide diálogo por un emprendimiento en Valle del Cerro

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba resolvió que el proyecto para construir un complejo de seis pisos y 22 departamentos en el barrio Valle del Cerro deberá someterse a una evaluación de impacto ambiental. La decisión se tomó por tratarse de una parcela "atípica", próxima al río Suquía y ubicada en la denominada Barranca del Cerro, un enclave con valor urbano y ambiental para la ciudad.

Elevan a juicio presuntas estafas por dos emprendimientos de Javier Marieschi

El máximo tribunal provincial entendió que, si bien la normativa ambiental provincial no exige este tipo de estudio para el emprendimiento, sí corresponde aplicarlo en función de la ordenanza municipal que prevé la evaluación cuando se trata de terrenos con características singulares. El propio municipio había autorizado una altura mayor a la habitual en la zona, justamente por considerarla una parcela atípica, pero omitió exigir el procedimiento ambiental correspondiente.

Participación vecinal

El TSJ destacó que la evaluación será el espacio para discutir las prevenciones necesarias frente a los posibles impactos del proyecto, en un área que "da identidad al barrio". Además, ordenó que el municipio garantice la participación de los vecinos, ya sea mediante una audiencia pública o a través de un mecanismo digital oficial y abierto, "suficientemente difundido con antelación" para que todos los interesados puedan expresarse.

Utrera: el respaldo de EE.UU. dio vuelta las expectativas y atenúa un mal resultado oficialista en octubre

Un cambio cultural

La resolución también planteó que este caso puede abrir la puerta a un "cambio cultural" en la forma de resolver los conflictos urbanos. Según el tribunal, la evaluación de impacto ambiental debe convertirse en un ámbito de diálogo y concertación, donde no haya "imposiciones" de quienes promueven proyectos sin escuchar objeciones, ni "cerrazones u obstinaciones" de quienes rechazan propuestas sin analizarlas.

En esa línea, la sentencia invocó el valor del diálogo social defendido por el papa Francisco en la encíclica Laudato si'. Allí se subraya que más importante que la búsqueda de la belleza en un diseño arquitectónico es "el servicio a otra belleza: la calidad de vida de las personas, su adaptación al ambiente, el encuentro y la ayuda mutua".