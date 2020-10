“No sabemos qué nos espera en el futuro”

Los entrenadores de las divisiones formativas de los clubes están muy preocupados por la situación que están atravesando los juveniles que se jugaban este año su primer contrato. Su futuro estaba en juego y en el 2020 no han podido jugar. Una estado de inestabilidad por demás difícil la que atraviesan los pibes.

Facundo Mucignat es oriundo de General Cabrera. Desde los 13 años forma parte de las divisiones inferiores de Belgrano. Hizo todo el proceso formativo en el club celeste y afrontaba este año con la ilusión de firmar su primer contrato. Pero apareció la pandemia y no ha podido demostrar. Durante la cuarentena no la pasó bien en el aspecto anímico. Pero por este estadio han pasado varios futbolistas de inferiores de esa edad.

“A nosotros, los categoría ’99, teníamos hasta julio para ver si nos hacían contrato o si nos dejaban libre y eso se extendió hasta fin de año”, le explicó a PERFIL Córdoba el marcador de punta. Y, con signos de preocupación, agregó: “Nos afecta a todos creo, porque lo único que queremos es jugar y entrenar a la par de los compañeros, pero para los de inferiores es más complicado por el tema de que no sabes que te espera en el futuro”.

En este lapso de tiempo, de confinamiento y sin regreso a los entrenamientos en inferiores, ha sido vital el acompañamiento de los entrenadores, y entre ellos mismos. Así lo expresa el jugador celeste: “Con mis compañeros hablamos seguido y nos preguntamos cómo vamos llevando todo esto y la verdad que para algunos es mucho más difícil que para otros el tema de entrenar y seguir con el ritmo”.

Quienes trabajan en el proceso formativo de los juveniles no dudan. “Los que más lo van a sentir son los juveniles que estaban cerca de llegar a Primera división, porque están perdiendo un año de proceso faltando muy poco, en una etapa de toma de decisiones”, le supo decir a este medio el coordinador de las inferiores de Instituto, Omar Monge.

Muy difícil de afrontar. Las vivencias de Mucignat son un caso testigo. “Este año fue el más difícil de todos, en todo sentido, futbolístico, anímico, psicológico, muy difícil de afrontar, pero siempre fuerte de la cabeza”, cuenta Mucignat, que previo al descenso de la “B” jugaba en la Reserva, luego estuvo en Cuarta, formó parte de aquel equipo campeón en AFA. La temporada pasada estuvo en Las Palmas a préstamo para foguearse en el Federal Regional Amateur.

El lateral durante estos siete meses ha estado entrenando en su pueblo bajo la supervisión del club. Consciente de que no hay margen de error, explicó: “Para mantenerme activo y en forma estuve entrenando con un profe de Belgrano, estoy yendo al gimnasio, y entreno acá en mi pueblo también con otro profe. Me cuido mucho en las comidas, ya que no estamos cumpliendo con la rutina de siempre. Hay que sacar ventaja en esas cosas”.

- ¿Cómo trabajaste el aspecto anímico?

- Lo sufrí bastante hace unos meses. Pero ya estoy re bien, creo que no es algo normal sacarle la pelota de un día para el otro a alguien que le dedica tanto tiempo a eso. Tengo a mi viejo (Marcelo), mi vieja (Andrea) y mi representante (José Scozzari) que me apoyan y eso me hace salir adelante siempre.

Sin calendario a la vista

La Primera División ya juega amistosos y el viernes se sorteó el fixture de la Liga Profesional. Los jugadores del ascenso también ya están entrenando y con fecha de regreso a la competencia oficial. Los planteles de fútbol femenino de AFA también. Pero los juveniles de las divisiones inferiores, por ahora, ni siquiera están en carpeta para el retorno de las prácticas. Este año realizaron entre enero y febrero la pretemporada, jugaron amistosos y sólo jugaron una fecha del certamen juvenil que organiza AFA, fue el sábado 14 de marzo. Y posteriormente se suspendió todo. Y los pibes siguen esperando qué será de su futuro.