Graciela Taranto es abogada querellante y representa a las tres víctimas que denunciaron a Bernardo Bazán.

Ella está convencida de que en este caso el delito no está prescrito porque hay una serie de hechos que pueden interrumpir los plazos. Por esa razón, señala: ”Nuestro foco está en que se haga una investigación exhaustiva”.

“El Estado debe brindar herramientas suficientes para investigar si hay otros hechos interruptivos de la prescripción, no solamente vinculados a la violencia sexual”, señala en diálogo con este medio.

El debate de la prescripción tuvo una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que estableció que en Argentina los abusos sexuales no son imprescriptibles.

CASO ILARAZ. A pesar de que el sacerdote había sido condenado a 25 años de prisión por abusar de siete adolescentes, la Corte Suprema sentó jurisprudencia y lo absolvió por “prescripción” del delito.

En 2011, se aprobó la denominada Ley Piazza —por el diseñador Roberto Piazza— que estableció que los plazos podían contarse a partir de que las víctimas cumplieran la mayoría de edad.

Pero, los hechos denunciados por R., J. y A., son anteriores.

Taranto explicó, además, cuál es la gravedad de los delitos de pedofilia y si un abusador sexual infantil puede recuperarse. La respuesta fue tajante: “No”. Y explicó: “Cada delito tiene un perfil, no es lo mismo alguien que se dedica a delitos contra la propiedad, como robar, donde hay una cuestión económica”. “Son personas que no respetan las normas, pero lo que buscan es dinero; también los estafadores, normalmente son muy agradables, seductores para lograr su cometido; pero, en ese tipo de delitos, hay un valor pecuniario, una ventaja económica”, señaló.

Marcó diferencias con el pedófilo o el perverso, “que tiene rasgos de psicopatía, no pueden controlar sus impulsos. Hay casos escasísimos donde muestran remordimiento”.

Refiriéndose a este caso puntual, advirtió que el denunciado “jamás mostró remordimiento”

Juicio de la verdad

Hay casos donde, con la prescripción los imputados no pueden ser castigados, se avanza en un proceso que pretende ser reparador para la víctima. No hay sanción penal, pero un reconocimiento de la veracidad de su denuncia.

Si bien Taranto considera que es una posibilidad, opina que para la sociedad y las víctimas, “la única respuesta es una investigación profunda, que avance hasta lograr una condena y una privación de libertad. Este es nuestro objetivo”.