Ocho años de cárcel para un periodista que abusó de una adolescente en Córdoba

La Cámara del Crimen de Villa Dolores condenó a ocho años de prisión efectiva al periodista Ariel Luna (51), de Capilla del Monte, por el delito de abuso sexual con acceso carnal contra una adolescente de 17 años. El tribunal, presidido por el juez Santiago Camogli, ordenó su detención inmediata tras un proceso judicial que se extendió por casi una década.

El caso se remonta a febrero de 2016, cuando Luna, conocido por su trabajo en Radio Metro del Valle de Punilla, contrató a la joven para realizar una promoción en un boliche nocturno de Salsacate, en Traslasierra. Los padres de la víctima autorizaron el viaje, ya que otra hija había realizado trabajos similares sin inconvenientes y porque Luna era conocido de la familia.

El viaje se concretó solo entre Luna y la adolescente, después de que la cantante prevista para acompañarlos viajara por su cuenta. Durante el trayecto consumieron alcohol y llegaron a Salsacate cerca de las 3.30, pero el evento estaba prácticamente suspendido. Decidieron regresar.

La joven subió al automóvil y ese momento fue lo último que recordó con claridad. Recuperó la conciencia al día siguiente, cuando despertó en una habitación de hotel junto a Luna. El hombre, de más de 40 años en ese entonces, intentó justificarse y negó haber tenido relaciones sexuales con ella, argumentando que la adolescente "había tomado mucho".

La víctima simuló tranquilidad para regresar a su casa. Al llegar, relató lo sucedido a sus padres, quienes la acompañaron de inmediato a realizar la denuncia.

Las pruebas

Las pericias médicas y genéticas resultaron determinantes para la condena. El análisis de muestras dio positivo con el ADN del acusado, pese a que él negó inicialmente cualquier contacto sexual con la joven.

"El conserje del hotel declaró que la vio llegar en muy mal estado, incapaz de subir las escaleras por sus propios medios. Dijo que no parecía simplemente ebria, sino algo peor", explicó el defensor oficial Joaquín Contrera, quien representó a la víctima desde 2014.

Las pericias psicológicas mostraron indicadores de estrés postraumático en la víctima, junto a secuelas que la llevaron a abandonar la escuela y sus estudios de danza.

Un juicio de nueve años

La investigación atravesó un largo recorrido judicial. Se inició en la fiscalía de Cosquín, pasó a Villa Cura Brochero por cuestiones de jurisdicción y sufrió dilaciones por los planteos de la defensa de Luna y demoras de los juzgados.

El debate oral comenzó finalmente en agosto de este año. El fiscal de Cámara, Sergio Cuello, sostuvo la acusación. Durante las audiencias, Luna admitió que tuvo relaciones sexuales con la joven, pero insistió en que fueron consentidas, versión que contradecía la prueba y el estado de inconsciencia en que fue vista la víctima.

Una testigo declaró en el juicio que también había sufrido un intento de ataque un año antes, bajo un patrón similar: fue contratada para un trabajo nocturno, citada en un lugar aislado y sorprendida por Luna. En su caso, afirmó que el periodista forcejeó para que ingresara a su casa, pero logró soltarse y huir.

Controversias previas

En Capilla del Monte, la figura de Luna generó controversia por su rol como periodista en la cobertura del femicidio de Cecilia Basaldúa en 2020.

La abogada de la familia Basaldúa, Daniela Pavón, recordó que Luna difundió detalles falsos de la causa en los primeros días de la desaparición y culpabilizaba a la joven con detalles que sugerían situaciones no probadas en la causa.

"Siempre denunciamos que Ariel Luna debía ser citado como testigo, porque manejaba información sensible. Nunca sucedió", afirmó Pavón.

El cierre de un proceso

Tras casi una década, la sentencia significó un cierre judicial para la víctima, hoy de 25 años. "Fue un proceso largo y angustiante. Pero quedó probado el abuso y la responsabilidad del acusado", destacó Contrera.

La condena a ocho años de prisión marca un antecedente en la región frente a casos de violencia sexual y confirma la validez de la prueba genética, médica y psicológica que acompañó la denuncia desde el inicio.