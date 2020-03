Octavio Arce García, el cordobés que combate al Coronavirus en España

por Ariel Bogdanov

El Coronavirus continúa su expansión y los casos de contagio ya superaron los 100.000 en todo el mundo, los cuales incluyen 8 en Argentina entre ellos un caso dentro de la provincia de Córdoba dado ha conocer este viernes. En Europa es donde se concentra por estos días el mayor crecimiento de infectados por el Covid 19 y las autoridades buscan contener el avance del virus.

Octavio Arce García es un médico cordobés, egresado en la Universidad Católica de Córdoba, experto en virus emergentes y de alto riesgo. El especialista se encuentra trabajando en la lucha contra el Coronavirus en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, en España, un centro de referencia en este virus en toda Europa, que además recibe a todos los casos sospechosos provenientes del Aeropuerto de Barajas, en Madrid.

Por tal motivo dicho centro médico ha dispuesto mil camas exclusivamente destinadas a enfermedades infecciosas. Incluso, Arce García debió ser puesto en aislamiento durante 10 días por haber estado en contacto sin la protección adecuada con personas asintomáticas, que a posteriori se descubrieron que tenían Coronavirus. Afortunadamente en la jornada de ayer, el análisis arrojó resultados negativos.

Arce García dialogó con PERFIL CORDOBA y narró la situación que vive en su lucha contra el virus que preocupa al mundo. “Estamos en contacto con casos positivos, con casos en investigación. Aquí en España hay una serie de criterios clínicos que utilizamos para diagnosticar el virus: por un lado haber estado en zonas con circulación de virus. Se ha creado a fines de febrero, un nuevo protocolo que indica que si tenes neumonía y no se saben las causas, se hace el estudio también”, contó.

“Estamos intentando surfear la ola. Están aumentando en España los casos diariamente. En un día aumentaron casi 100 casos nuevos. Se están detectando más por esto de hacer más controles”, indicó y contó que en España aumentaron los precios de las mascarillas (barbijos) en España, “incluso con ventas a precios exorbitantes”. “La mascarilla no aporta ningún beneficio a persona sana. Lo que sí ayuda es el lavado de manos y la higiene de tos, que es toser con el pliego del codo”, remarcó.

“Se están atendiendo casos, en los cuales no hay sospecha alguna y uno tiene análisis positivos retrospectivamente. Los médicos si tenemos contacto estrecho con un caso positivo sin haber contado las medidas de precaución, lo que se está haciendo es una baja laboral por el período de incubación, que son dos semanas. Luego cuando uno sospecha del caso, usa otras protecciones y no se considera caso de riesgo. Eso es lo que ocurrió conmigo por lo que debí permanecer aislado”.

-¿Cuan preocupada está Europa por el avance del Coronavirus?

Hay una preocupación razonable y hay una preocupación exagerada. Es un virus nuevo, que se está conociendo. Quedan cosas por aprender del virus, que no sabemos. Se está aumentando el número de casos en el mundo, mientras en China está frenando. En Italia hay más de 3 mil casos; Corea del Sur, Irán, en Argentina ya hay varios casos. El virus ya está en más de 80 países. Creo que no hay que alarmarse sino que hay que saber que medidas tomar.

-Se tiende a comparar el nuevo Covid 19 con la gripe común. ¿Son comparables?

-Se hizo como un superclásico de la gripe contra el coronavirus y creo que no hay que ponerlo en esos términos. Sin alarmar, no lo vanalizaría al coronavirus, porque a la gripe la conocemos desde hace décadas, tenemos vacunas, hay tratamientos demostrados. En cambio al Coronavirus no tenemos vacuna ni tratamiento demostrados aún. Respecto a la mortalidad se ha visto que hay varios factores que influyen.

-¿Qué factores aumentan la mortalidad en el Coronavirus?

La mortalidad aumenta considerablemente en las personas de más de 70 años. Entre los 20 y los 39 años, la mortalidad no llega al 0,5 porciento. Pero en gente mayores a 70 está cerca del 8 o 9 porciento. Aquéllos que tengan enfermedades crónicas, también influye. Los países con un sistema sanitario más fuerte tienen menor mortalidad. En China se vio esto claramente ya que en las ciudades más ricas, con mayor infraestructura sanitaria tienen menor la mortalidad que en aquéllas más pobres. Si tomamos las cifras oficiales del gobierno iraní también son números mayores al resto del mundo. En España son tres personas en más de 200 casos.

¿Está preparada Argentina?

Una vez que se conoció la existencia del Covid19 y la posibilidad concreta de que el virus llegara a la Argentina (en la última semana se detectaron ocho casos, incluído una persona fallecida este sábado) surgió la pregunta: ¿El sistema de salud argentino está preparado para enfrentar al Coronavirus? En ese sentido, Octavio Arce García asegura que “llevo unos cinco años en España, pero estudié y me formé en mi país. La cosa va cambiando, pero creo que Argentina tiene cierta preparación para enfrentar este tipo de situaciones”. Y añadió: “Hay algunos índices y escalas que valoran la preparación para responder a una crisis epidemiológica y Argentina, dentro de la región latinoamericana, está entre los mejores preparados. Creo que no hay que bajar la guardia y se deben tomar las medidas necesarias. Hay que escuchar a los expertos y a quienes están trabajando en el tema. Eso es un aspecto fundamental”.