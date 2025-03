Olga Riutort: “Cristina Kirchner cometería otro error si interviene el PJ Córdoba”

En diálogo con Punto y Aparte por Punto a Punto Radio (90.7), la dirigente peronista Olga Riutort habló sobre la crisis del peronismo cordobés y nacional, criticó la falta de internas y apuntó contra el liderazgo de Cristina Kirchner. También reafirmó que no será candidata y planteó la necesidad de reorganizar el PJ desde la militancia.

Riutort fue categórica al referirse a la posibilidad de que el PJ nacional intervenga el distrito Córdoba: “Creo que sería el segundo error que cometería Cristina. El primero fue no dar la posibilidad de que haya una interna nacional en donde se oxigene el peronismo”. Según Riutort, esa decisión cerró las puertas al debate y debilitó al espacio: “No hay que confundir la legalidad con la legitimidad. Hace años que el partido no debate, que no habla. En las provincias no se discuten las conducciones nacionales.”

En relación al PJ Córdoba, remarcó que no hay vida interna desde hace dos décadas: “En el 2004 fue la última elección interna que vivió el peronismo. El partido está cerrado desde hace muchos años”.

“CFK no la líder natural del PJ”

Consultada sobre el vínculo emocional de la militancia con el partido, señaló que “hay muchos peronistas que quisieran volver a sentirse en casa, y eso no está sucediendo”. Sobre el rol actual de Cristina Kirchner, Riutort fue clara al afirmar que “es un gran cuadro político, inteligente, pero es una parte. No es líder natural del peronismo, como lo fue Perón en su época o Evita”.

En ese marco, subrayó la necesidad de abrir la conducción partidaria a nuevas generaciones y fomentar el debate interno. “Si queremos incorporar nuevos jóvenes, hay que debatir para que se entiendan los que no vivieron lo que fue el peronismo o el radicalismo”, sostuvo la exministra de De la Sota y excocejala.

También hizo referencia a los posibles liderazgos de cara a las elecciones 2025: “Hay un (Guillermo) Moreno que quiere, un (Juan) Grabois que puede, un (Osvado) Jaldo, gobernador de Tucumásn, un Axel Kicillof...”. Consultada por la eventual postulación de Juan Schiaretti en CABA, opinó que “siempre me han sonado estas cosas medio raras, que un cordobés se presente en CABA, que no tiene nada que ver”.

Finalmente, reafirmó que no será candidata y enfatizó su compromiso con el peronismo desde otro lugar: “Yo no tengo ambición de tener ningún cargo. Mi mejor contribución es armar equipos de discusión, hacer documentos, hablar con los compañeros. Estoy en esto hasta que me muera”.