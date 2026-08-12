Oncativo elige al Rey del Salame: cómo será la competencia y cómo puede votar la gente

Oncativo se prepara para vivir una nueva edición de una de sus celebraciones más tradicionales. Desde este viernes y hasta el domingo se realizará la 52° Fiesta Nacional del Salame Casero, con propuestas gastronómicas, espectáculos, emprendimientos locales y el tradicional concurso que consagrará al Rey Nacional del Salame.

El evento tendrá su jornada central el domingo, con un almuerzo para 2.000 personas y una programación especial. El resto de las actividades que se desarrollarán alrededor del salón principal serán libres y gratuitas.

Según contó Guido Bertaina, secretario de Desarrollo Económico de Oncativo, la organización estima una convocatoria cercana a las 10.000 personas durante los tres días.

Tres concursos para elegir al mejor salame

Una de las principales atracciones será la competencia por el título de Rey Nacional del Salame, que tendrá 16 productores locales como participantes.

Los productores forman parte del clúster de la cadena porcina y elaboran los salames que luego se degustan durante el almuerzo principal. Para la competencia se toman muestras de los productos y un jurado especializado evalúa distintos aspectos.

El análisis contempla el sabor, la condición, el punto de secado, el color y el olor. Con esos puntajes se define al ganador, que se lleva la tradicional corona de Rey del Salame.

Pero este año habrá más de una forma de elegir a los mejores. Las categorías incluyen el Rey del Salame Comercial, Rey del Salame Artesanal y El Rey del Salame de la Gente.

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La tercera categoría será la que le da protagonismo directamente al público. El Rey del Salame de la Gente permite que los visitantes voten mediante un código QR cuál es el salame que más les gusta.

La elección popular se podrá realizar durante los tres días del evento, a partir de la degustación y el conocimiento de los productos participantes.

Gastronomía, música y entrada gratuita

Además del concurso, la fiesta contará con un patio de comidas donde estarán presentes productores y emprendedores locales con gastronomía típica de Oncativo. También habrá un escenario secundario con artistas locales y regionales, mientras que alrededor del predio funcionará el Mercado de la Ciudad, con artesanos y emprendedores que ofrecerán sus productos.

El domingo será la jornada principal. En el salón central se realizará el almuerzo, con espectáculos de Mestiza, junto al productor Ángel Carabajal, y Magui Olave en el cierre.

Para participar del almuerzo principal se debe adquirir la tarjeta, cuyo valor informado por la organización es de $70.000. Para los menores, en cambio, el precio es de $30.000.

En cambio, las actividades del viernes y sábado, y las propuestas que se desarrollen en el espacio exterior durante la fiesta, serán gratuitas.