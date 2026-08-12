Desmienten el cobro a extranjeros en Córdoba: “No estamos preparados” para hacerlo en los hospitales públicos, según la UNC

La atención médica a extranjeros no residentes continúa siendo gratuita en los hospitales universitarios de Córdoba. La aclaración surge luego de la versión que circuló en las últimas horas sobre la implementación del cobro en el sistema público.

En los hospitales que dependen de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) todavía no recibieron ninguna instrucción para aplicar la medida. “No tenemos ninguna notificación de ninguna circular de cómo implementarla”, señaló Rogelio Pizzi, decano de la Facultad de Ciencias Médicas, durante una entrevista con Punto a Punto Radio (90.7 FM).

Atención médica a extranjeros: qué cambiará en los hospitales nacionales de Córdoba

La situación alcanza, entre otros centros, al Hospital Nacional de Clínicas y la Maternidad Nacional, que funcionan como hospitales universitarios y dependen del Ministerio de Educación.

Menos de 100 consultas de extranjeros en un mes

Uno de los datos que aportó Pizzi permite dimensionar el impacto de los extranjeros no residentes en estos hospitales. Sobre un total de unas 18.000 consultas mensuales, hay meses en los que no llegan a 100 las realizadas por personas extranjeras que no cuentan con residencia permanente.

En los hospitales universitarios existe una importante comunidad de ciudadanos bolivianos y peruanos. Sin embargo, la mayoría ya está radicada en Argentina, tiene residencia permanente y cuenta con DNI, por lo que no quedaría alcanzada por el cambio normativo.

El relevamiento realizado hasta ahora es preliminar. Desde la UNC prevén profundizar el análisis para determinar con mayor precisión cuántas consultas corresponden efectivamente a extranjeros sin residencia permanente.

“No estamos preparados para eso”

El principal conflicto que plantea la eventual aplicación del cobro aparece en la práctica cotidiana de los profesionales. ¿Qué debería hacer un médico si llega un extranjero sin residencia, no tiene dinero y necesita una atención que no constituye una emergencia?

La respuesta de Pizzi fue contundente: “De ninguna manera. Te aseguro que no estamos preparados para eso. Nos pone en una gran contradicción a los profesionales de la salud”.

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En esa línea, Pizzi sostuvo que la formación médica no contempla establecer diferencias entre pacientes según su nacionalidad: “Nosotros no podemos hacer distinciones de razas, de etnias, de religiones”. “Nos formamos para llevar salud a la población, aliviarle el dolor a la población y sus dolencias”, agregó.

Qué pasa con las emergencias

Una emergencia implica un riesgo inminente para la vida y requiere una atención inmediata. Una urgencia, en cambio, necesita asistencia médica pero no supone necesariamente un peligro inmediato para la vida del paciente. Una fractura puede ser un ejemplo de este último caso.

En cuanto a las emergencias, Pizzi remarcó que el cambio normativo establece una excepción: “Las emergencias están exceptuadas”.

El problema que planteó el decano aparece en las situaciones que requieren atención médica pero que no implican un riesgo inmediato y que, bajo el nuevo esquema, podrían quedar sujetas a un eventual cobro.

“Nuestro sistema de salud, nuestro sistema de educación que es público y gratuito, es modelo en el mundo con sus defectos y sus virtudes”, sostuvo.