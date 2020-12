Oposición advierte por default y pacto con el kirchnerismo para un salvataje

En muy duros términos, referentes de la oposición se refirieron al manejo que el oficialismo nacional hace sobre la renegociación de la deuda externa. Parte de esas críticas se conocieron en las bancadas que no acompañaron la aprobación del Presupuesto 2021 que logró Hacemos por Córdoba y que contó con el acompañamiento de parte de Juntos por el Cambio. En sus fundamentos para rechazar el Presupuesto, el bloque Encuentro Vecinal apuntó que en el capítulo ‘deuda’ radica el mayor reproche. Remarca que las obligaciones con bonistas ascienden a la suma de $101.471 millones en 2021 y destacó algunas consideraciones para explicar el peso de la deuda, en caso de no lograr un acuerdo con los acreedores.

“Si tomamos el monto total de lo presupuestado durante el 2020 para todo el Ministerio de Educación ($84.841 millones), más la mitad del monto total destinado al Ministerio de Salud ($13.814 millones), obtendremos un monto similar al que debemos abonar por las deudas provinciales durante 2021. Es decir que, para ahorrar lo suficiente como para cumplir con las obligaciones crediticias asumidas para 2021, deberíamos privar a todos los cordobeses de la totalidad de los derechos a la educación y de la mitad de sus derechos a la salud”, analizan. En esa línea el bloque apunta: “No solo aún no se ha llegado a un acuerdo con los acreedores de la deuda provincial, sino que las ofertas de restructuración que la Provincia presenta a sus acreedores son extremadamente distantes a lo que los acreedores proponen, por ello podemos pronosticar con seguridad que estamos todavía muy lejos de llegar a un acuerdo de reestructuración”.

Por su parte, la legisladora radical Daniela Gudiño, que tampoco acompañó el Presupuesto del peronismo señala -en diálogo con PERFIL CÓRDOBA- que no cree que la Provincia caiga finalmente en n default, porque antes llegará un salvataje. “Esto no va a default, termina en un salvataje de la Nación. Siempre dijeron que la Provincia estaba fuerte y ahora vemos que no puede pagar. La pandemia vino a sacar a la luz la verdadera situación. Pero no vamos a un default, acá va a llegar la ayuda de la Nación, parte del acuerdo que Schiaretti hizo con el kirchnerismo, hace tiempo que el kirchnerismo se instaló en Córdoba”, remarca Gudiño. En su texto para fundamentar su voto contra la aprobación del Presupuesto, la referente del radicalismo dijo: “Hace 10 años la deuda en moneda extranjera representaba el 52% del total. En 2015, significaba el 56% del total. En 2018 era el 95% del total y hoy representa el 90% de la deuda. Pese a todas las advertencias tomaron créditos en moneda extranjera, pero la culpa la tienen los otros. Háganse cargo de las decisiones. Reconozcan que se han equivocado”.