Orden de mérito confirmado para elegir los nuevos fiscales de flagrancia

El Consejo de la Magistratura de Córdoba concluyó el proceso de evaluación de los aspirantes a convertirse en nuevos fiscales de Instrucción de la ciudad de Córdoba. La novedad es que de allí saldrán los nuevos magistrados para tramitar exclusivamente delitos en flagrancia.

El nuevo sistema estará en funcionamiento en un mes. Todavía no hay una fecha precisa. Depende especialmente de dos factores: que finalice la obra y equipamiento del nuevo Centro de Recepción de personas aprehendidas en Diagonal Ica; y la designación de nueve fiscales para las nuevas fiscalías creadas por ley en agosto de 2023. Como habrá dos centros de recepción, es probable que allí tengan su sede los nuevos magistrados.

El orden de mérito quedó firme. Luego de ser publicado, solo se presentó una impugnación que ya fue resuelta por el Consejo. La lista quedó integrada con los aspirantes que superaron la prueba de oposición, antecedentes y la entrevista personal.

Una de las mejores posicionadas es Paula Bruera, actualmente fiscal de competencia múltiple de Río Tercero. Es la única que ya desempeñaba la función de fiscal, pero en el interior provincial. El resto de la lista está compuesta por funcionarios (secretarios, prosecretarios de fiscalías, juzgados y cámaras criminales), ayudantes fiscales y empleados del Poder Judicial de Córdoba, en una altísima proporción.

El orden de mérito quedó constituido con los siguientes nombres, que corresponde a quienes obtuvieron más de 70 puntos:

Smith, Alejandro Ernesto Bruera, Paula Del Lujan Rivas, Federico Matterson, Maria Florencia Mazzotta, Maria Pia Busquetz, Matias Sebastian Falcon, Alberto Rodolfo Barbero, Monica Cecilia Olmos, Helio Santiago Archilla Funes, Esilda Maria Romero, Claudia Alejandra Grand Grundy, Esteban Narvaez, Griselda Luna Jabase, Natalia Stefania

Cómo sigue el proceso

El paso siguiente es el envío de los pliegos desde el Poder Ejecutivo a la Legislatura para la realización de entrevistas y su aprobación. Una vez validados por la Unicameral, se les tomará juramento y asumirán para ocupar sus cargos.