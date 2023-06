“Oscar González mató y sigue libre”: el reproche de Leonardo Cositorto a la Justicia

Desde la cárcel de Bouwer, el empresario Leonardo Cositorto se defendió de las acusaciones por asociación ilícita y estafas presuntamente ejecutadas con la firma Generación Zoe y pidió por su libertad. También le cuestionó a la Justicia no haber encarcelado a Oscar González, el legislador cordobés que protagonizó un choque en el que murió una maestra y dos adolescentes resultaron lesionadas.

“Cómo puede ser que algunas personas que comenten un delito los dejen presos y otros no los dejen presos. Y otros con los que no hay un delito comprobado están presos por la famosa prisión preventiva”, dijo Cositorto en un programa de Radio El Mundo AM 1070.

El empresario atribuye la decisión de la Justicia a la “corrupción de la política” y acusó a Oscar González de llevar “bolsos de dinero para pagar en una campaña”. “Yo he estado cerca de la política de Colombia y te dicen cuánto vale cada voto: son como 50 mil pesos colombianos, unos 10 u 11 dólares”, referenció.

En diálogo con el periodista Rafael de Martino, el titular de Generación Zoe aseguró que junto a su equipo fueron detenidos “sin que haya pruebas de nada”, y se diferenció con lo que ocurrió en el choque de las Altas Cumbres. La fiscal Analía Gallaratto no dictó la prisión preventiva al exministro cordobés por ese siniestro fatal.

Según Cositorto, esos tratamientos diferenciados de la Justicia son “mamarrachos jurídicos”.

Defendió a dos acusados por abuso infantil

Siguiendo con su planteo de defensa y cuestionamiento a la Justicia, Leonardo Cositorto se refirió a la prisión preventiva que se impuso sobre dos hombres acusados de abuso sexual infantil.

“A Marcos lo acusaron porque supuestamente había abusado, no violado a una nena, y a todos nos dice que él no hizo absolutamente nada y lleva 4 años preso”, se quejó.

Y agregó: “Acá en el pabellón cayó un profesor de Educación Física que está acusado de abuso infantil porque un chico dibujó a un nene con un pene. (…) No sabemos si el hombre realmente lo hizo o no lo hizo”.