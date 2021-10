Otra mirada del fútbol

“En tiempos pandémicos, fútbol, relatos, música y reflexiones”. Con esta consigna, en los primeros días de mayo del año pasado, se presentó en sociedad en Youtube ‘Goles en contexto’, una forma de recordar situaciones que tocan las fibras más íntimas de los futboleros.

Ya pasó más de un año del primer video y actualmente se ha transformado en una referencia. Cada publicación se hace viral e incluso han sido recomendadas por el mismísimo Coscu (el streamer más popular del país). El video sobre Maradona tiene casi un millón de reproducciones. Es toda una sensación.

Octavio Gencarelli es el creador de estos videos, que son motivo de charlas en distintos grupos de amigos en todo el país. Periodista desde el 2015 en radio Sucesos, tiene 25 años y sus inspiraciones son Charly García, Damián Sczifrón, Diego Maradona y Hernán Casciari. “Para hacer lo que hago, me inspiro en ellos”, exclama el marplatense radicado en Córdoba, que tiene cerca de 90 mil suscriptores en su canal.

Los youtubers futboleros crecen en el mundo. Actualmente los adolescentes y jóvenes consumen fútbol a través de distintas plataformas alejadas de los medios tradicionales. Youtube es la plataforma preferida para mantenerse al día con la información futbolera. Y, en ese marco, aparecen muchos youtubers populares que marcan tendencia con resúmenes sobre partidos, informaciones, curiosidades, opiniones y cientos de condimentos deportivos más.

En Argentina se destacan Juli Giaco o Francisco Gallardo (conocido como Fran MG), que tiene más de cinco millones de suscriptores en

su canal, aunque no todos sus videos son futboleros. Otros argentinos muy consumidos son Los displicentes (1,91 M de suscriptores), Ezzequiel (544 mil) y Zequiel79 (420 mil). También destacados en habla hispana son el mexicano Ivansfull (un millón de seguidores) y el español Nino (870 mil). Toda una comunidad que vive el fútbol lejos de la TV tradicional.

‘Octa’ tiene una voz agradable tanto cuando hace los off de sus videos como cuando dialoga con PERFIL CÓRDOBA, sobre el boom que han significado sus publicaciones. Se lo nota feliz por la repercusión que ha tenido en los últimos tiempos.

La producción realizada hace nueve meses sobre el gol de Maradona a Inglaterra tiene 990 mil reproducciones, el video de Di María versus Brasil en la Copa América 2021 va por las 617.500 reproducciones en su canal. En el streaming de Coscu una cifra similar.

El propio futbolista del PSG lo vio y le mandó a decir que le gustó. Aunque sus producciones son furor en Youtube, las viralizaciones partieron a través de un video sobre Riquelme y otro sobre Messi en Facebook. Le han llegado mensajes de países sudamericanos, centroamericanos, incluso de China, pidiéndole que haga sobre algunos goles específicos.

“Soy muy hincha de la Argentina que viene”, dice el admirador de Lionel Messi. En sus videos se lo nota reflexivo, buscando el aprendizaje en cada acontecimiento deportivo. El fútbol como excusa para analizar la comunidad, sus roles y protagonistas.

Apasionado y con aspiraciones, el periodista cuenta: “En el 2015 entré a radio Sucesos y de cebar mates pasé a relatar fútbol”.

CONTEXTO DE SUS INQUIETUDES

Inquieto y emprendedor, Gencarelli es amante de la lectura y escritura. Hace unos días terminó de leer el libro de ensayos ‘Todo Diego es político’ y ahora está inserto en la lectura de ‘Juego, luego existo’, de Ezequiel Fernández Moore. “En ‘Goles en contexto’ trato de construir, no siempre hacer una reflexión, pero sí pasar por otros lados, pasar por el fútbol como algo cultural, que escape a lo habitual”, cuenta el nacido en Mar del Plata, pero que también vivió en General Pico, Puerto Madryn, Merlo, Bahía Blanca y actualmente se radicó en Córdoba, ya que su papá es cordobés y la familia paterna también es cordobesa.

–¿Cómo surgió Goles en contexto?

–Arrancó en la cuarentena del año pasado. No se podía jugar al fútbol y empecé a escribir, ya había hecho un par de videos de ese estilo, pero no con la misma idea. Previo a la cuarentena, comiendo con un amigo que es una persona que le gusta jugar al fútbol pero

no consumir fútbol, le empecé a mostrar goles que habían sido importantes a lo largo de mi vida, le relaté el marco, lo que se jugaba, los protagonistas. A él le gustó, me decía que no sabía eso que le contaba, que les daba otro significado a esos goles. Lo anoté en mi celular, donde anoto ideas. Y empecé a editar, a escribir y nació ‘Goles en contexto’.