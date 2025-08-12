Pablo Chavarría: "Me pone contento hacer goles que sirvan para ganar"

Racing de Córdoba le ganó a Quilmes por 2-0, con dos tantos en los primeros 20 minutos y se llevó un triunfazo por la fecha 26 de la Primera Nacional. Ahora el elenco de barrio Nueva Italia está noveno en la Zona A, a tres puntos de Deportivo Maipú, el octavo.

"Estamos muy contentos porque veníamos de dos derrotas y no hacer buenos partidos. Estuvimos solidos defensivamente y las que tuvimos las metimos", analizó Pablo Chavarría, autor del segundo tanto en el Miguel Sancho. Un tanto que fue un golazo y se celebró con gran algarabía por los simpatizantes albicelestes.

A propósito del gol, el ex Begrano destacó: "Me pone contento hacer goles que sirvan para ganar".

Pablo Chavarría: “Tengo muchas ganas todavía”

"Era un partido clave para ver si miramos para arriba o para abajo. Es muy importante haber ganado. El objetivo siempre fue mejorar lo del año pasado y meternos en el Reducido, intentaremos meternos", resaltó 'Chava' al termino del juego. El otro gol, el que abrió el marcador, lo convirtió Julián Vignolo.

Cabe recordar que el elenco que conduce Hernán 'Tota' Medina no llegaba bien: venía de dos derrotas consecutivas. Pero anoche la 'Academia' con más ganas que juego, y por sobre todo mucha convicción, derrotó 2-0 al 'Cervecero' volvió a sumar de a tres y ahora renovó las ilusiones de meterse en el reducido por el segundo ascenso a la primera división.

