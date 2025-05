Pablo Chavarría: “Tengo muchas ganas todavía”

Pablo Chavarría hace memoria. En su cabeza dan vueltas más de 100 goles como profesional y miles como un pibe que soñaba con ser futbolista. En esa búsqueda de recuerdos, llega a la imagen de sus primeros botines: unos Fulvencito. “Hasta que no llegué a Primera, nunca tuve botines de alta gama”, cuenta el delantero oriundo de Las Perdices. Después, sus actuaciones y sus conquistas lo llevaron a Europa, donde firmó con la legendaria marca alemana Adidas y llegó a una cantidad de botines que ni en sus sueños de infante imaginó. Cambiaba de modelos y de colores y continuaba haciendo goles: en Bélgica, Francia y España, estadios colmados vieron pasar el juego (y los goles) del delantero cordobés.

Los botines han sido una compañía en su vida. Una parte más de su enorme carrera. Actualmente, ‘Chava’ sigue haciendo goles y de hecho es uno de los goleadores del certamen de la Primera Nacional, siendo figura de Racing de Córdoba, y no se aleja de aquella marca de las tres tiras. Una unión que trasciende fronteras y campeonatos. Con la ‘Academia’ está teniendo un muy buen torneo –al cierre de edición, Racing enfrentaba de visitante a San Martín de Tucumán–, con seis conquistas.

Anda derecho y quiere seguir así. “Me siento muy bien, me está tocando hacer goles, jugar todos los partidos y tener la continuidad que no venía teniendo es clave. La verdad es que me siento muy bien desde lo físico y lo futbolístico”, le relata a Perfil Córdoba el atacante que ya tiene 101 goles oficiales en su larga trayectoria.

A propósito de las conquistas con el club de barrio Nueva Italia, ‘Chava’ sostiene: “Es algo muy lindo seguir convirtiendo. Entreno con la misma ilusión de cuando era joven y recién empezaba. Tengo muchas ganas todavía y trato de aportar al equipo en todo lo que puedo, también en la experiencia, porque tenemos un plantel con muchos jóvenes, con chicos que recién están empezando”.

—¿Se disfrutan igual los goles a cuando empezabas o es distinto ahora ya con toda tu carrera en el lomo?

—Un gol es un gol, se disfruta muchísimo. Estos últimos partidos me tocó meter, pero si puedo dar una asistencia y que el equipo gane, lo disfruto lo mismo.

—¿Sabes cuántos goles tenés en tu carrera?

—Creo que 101. Con los dos a Patronato había llegado a los 100.

—Ya entraste en el prestigioso club de los cien.

—Sí, igual durante gran parte de mi carrera jugué de extremo o volante por derecha, en un sistema 4-4-2, y eso te hace bajar un poco los números también.

—Cuando le hiciste dos goles a Patronato, tu hermano Matías en España hizo dos, y cuando le marcaste a Güemes, ese mismo día él también hizo un gol.

—Sí... hablamos y decíamos que estamos conectados, hicimos los dos goles, después volvimos a coincidir y hace unos días me decía que tenía una molestia en un lugar, y a mí también me pasaba. Estamos conectados. Los dos nos seguimos mucho y nos queremos mucho. Espero que él pueda ascender, están en los playoffs (NdR: ayer el equipo clasificó a la final) y si ascienden pasan a Tercera de España, donde el nivel es muy bueno.

—¿Para qué está Racing en el certamen?

—Siempre dijimos que el objetivo a largo plazo es mejorar lo que se hizo el año pasado. Necesitamos lograr una regularidad mayor, hay partidos que no cerramos. Todo el equipo tiene que mejorar defensivamente, porque somos el equipo más goleador, pero también el más goleado. Y no es sólo de los defensores, sino de los 11 que salimos a la cancha. Merecemos muchos más puntos de los que tenemos.

—¿Cambió algo con la llegada de Héctor Arzubialde?

—No me gusta comparar los técnicos y menos en la misma temporada. Diego (Cochas) nos aportó muchas cosas, estábamos bien arriba, y con Héctor tratamos de mejorar en lo que fallamos. Cuando él llegó valoró el trabajo de Diego. Ahora trabajamos para que no nos pase lo que nos viene pasando. Tenemos que lograr cerrar los partidos y eso no es culpa de los técnicos.

Mis botines. La charla con Chavarría viaja a los detalles, porque el fútbol atraviesa muchas facetas; entre ellas la de los botines. “Sí, tengo varios pares, por muchos años Adidas me daba botines y los regalé a la mayoría. Tengo más camisetas que botines”, cuenta el delantero albiceleste, quien rememora aquellos primeros Fulvencito negros, con tres tiras quebradas. “Los primeros botines de alta gama fueron en Primera, antes eran de una gama más baja, hasta que pude comprarme el primer par. Después fueron muchos años en Europa con Adidas y ahí tuve por demás”, cuenta. Los que más le gustaba usar eran los F50 y los Predator. Pero no se podía encariñar con un par de botines. “La marca me obligaba a que cada vez que salía un color nuevo, que era cada dos meses, tenía que usarlos sí o sí. Por más que fuera algún botín que me venía trayendo suerte, los tenía que cambiar”, recuerda, y agrega: “Sigo usando Adidas, ya estoy acostumbrado”.

¿Y de camisetas cómo anda? “Tengo más de 200”, cuenta. Le gusta coleccionar camisetas, propias y de rivales que enfrentó.

—¿Tenés la camiseta del día que le hiciste un gol al Real Madrid?

—Sí, tengo esa camiseta del trofeo Bernabéu. Esa camiseta venía con el nombre del partido, pero por ejemplo la camiseta de cuando le hice al París no, porque la cambié. De las que yo usé en mi carrera, tengo una de cada equipo, de cada color, titulares y alternativas. Sí, me arrepiento de no haber guardado un botín de cada modelo o color que me daban.

EXPERIENCIA. El delantero logró dos títulos en Bélgica (fue compañero de Lukaku) y uno en Francia (con el Stade Reims) y ahora se ilusiona con seguir ganando en Racing.

BELGRANO PRESENTE

Pablo Chavarría hizo las inferiores en Belgrano, debutó en el club de barrio Alberdi, y desde allí pegó el salto al fútbol europeo. Tras 13 años en el Viejo Continente regresó en el 2023 al ‘Pirata’; pero este año no renovó contrato y se transformó en jugador de Racing. Sin embargo, su relación con Belgrano sigue intacta.

–Belgrano no tuvo un buen semestre, como exfutbolista del club y como hincha, ¿qué te generó ver que eso estaba ocurriendo?

–Hice fuerzas hasta último momento para que Belgrano clasifique; lo hice desde mi casa, porque a la cancha no volví desde que me tuve

que ir. Con Racing nos toca jugar los domingos y concentramos y sumado a los viajes, se me ha complicado para ir. Sí, es cierto que no fue el mejor semestre, pero esperamos que el segundo semestre mejore, el club y la gente se merecen lo mejor.