Para celebrar el Día del Asado, invitan a una degustación gratis de picaña, vacío y colita de cuadril

Si bien el origen de la celebración no está muy claro, aparentemente surgió de un grupo de amigos o una comunidad en las redes sociales. Lo concreto es que todos los años, el 11 de octubre se celebra el Día Nacional del Asado, el “plato de bandera” en las mesas argentinas.

En ese marco, el viernes 10 y sábado 11 de octubre, de 19 a 21, Supermercados Disco invita a celebrar una de las tradiciones más emblemáticas de la mesa argentina con activaciones en todos sus locales.

Degustaciones gratuitas

La propuesta consiste en degustaciones gratuitas de carne de la mejor calidad, entre los que se cuentan picaña, vacío y colita de cuadril. Además, en algunos locales se acompañará la experiencia con vinos de primera línea, música y juegos.

Durante toda la semana, las tiendas Disco contarán con ofertas especiales en carnes y vinos para que sus clientes puedan encontrar todo lo necesario para hacer completa la experiencia y la celebración.

En todos los locales de Córdoba Capital y en las sucursales de Villa Carlos Paz, Villa Allende, Cosquín, La Falda, Jesús María, Alta Gracia, Cruz del Eje y Río Ceballos.

Se puede encontrar el cronograma de degustaciones en el link: disco.com.ar/dia-del-asado

El porqué del Día del Asado

La idea surgió en una comunidad de Facebook alrededor de 2013, proponiendo que el asado merecía una fecha conmemorativa, ya que une a todos los argentinos. La cuenta @diadelasadoargentino fue una de las que impulsó la idea, destacando la importancia de esta costumbre en la vida social argentina.

En cuanto a la elección de la fecha (11 de octubre), se optó por el mes de octubre por el buen clima que ofrece la primavera, perfecto para hacer asados al aire libre y la fecha también coincide con el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12 de Octubre), lo que crea un feriado largo que facilita la organización de encuentros.

En Argentina el asado más popular es el que se prepara a las brasas sobre una parrilla, aunque en el norte y el sur del país la técnica más extendida es el “asado a la cruz”, rodeado de un fogón de leña.