Para Gabriel Rubinstein, el Patria tiene hoy una "influencia exagerada"

El fuerte del economista Gabriel Rubinstein, titular de GRA Consultora es el desarrollo de escenarios y atribuirles un grado de probabilidad de ocurrencia a cada uno de ellos. Hoy su consultora ocupa el ranking número 1 entre las que participan de la Encuesta de Expectativas de Mer - cado que elabora el Banco Central por la cantidad de aciertos que ha conseguido. Pero más allá de consultarle sobre el posible valor del dólar contado con liquidación o sobre cómo evolucionará un acuerdo con el FMI, quienes lo escuchan también le preguntan por el aspecto político de la gestión y manejo de la economía. Sobre todo, en momentos donde cada vez es más difuso determinar dónde termina una materia y empieza la otra. Así es que no fue sorpresivo que en un reciente encuentro con empresarios del sector de comercio exterior y de las finanzas de Córdoba dedicara algunos slides de su presentación a señalar el protagonismo que está cobrando, según su visión, el Instituto Patria.

“El Instituto Patria está teniendo una exagerada influencia en la agenda del Gobierno. Lo que hace unos meses se mostraba como una mayoría moderada al comienzo del gobierno, compuesta por el albertismo, el massismo, algunos Gobernadores y algunos dirigentes del sindicalismo eso se fue diluyendo. Entre las diferentes expresiones de ese espacio podrían representar hasta un 60% en términos de influencia. Pero eso se fue diluyendo, podríamos pensar que a la mitad y hoy son una expresión que en términos de influencia efectiva tienen el 30%. Y el otro 70% es el Instituto Patria, que hasta hace unos meses tenían una influencia menor”, aseguró. Remarcó que algunos proyectos que contribuyeron a aumentar la fuga de capitales vinieron de ese espacio. Y nombró el proyecto de intervención y expropiación de Vicentin, el impuesto a la riqueza o iniciativas que no prosperaron como la intención de entregar ATP a las firmas a cambio de que las mismas cedan acciones.

“El hecho de que el Instituto Patria tenga tanto poder es un gran problema, no podemos negar que tenga cierto poder, la gente lo quiere y lo votó, pero debería ser un 25% de la coalición. Sin embargo, ahora han pasado a copar la parada. Es un desbalance de poder que está en el corazón de la crisis”, afirmó. A Rubinstein se le preguntó si, según él, el Patria tiene capacidad para desarrollar un plan económico coherente a lo que respondió: “No, no tienen capacidad de imponer un plan económico, por suerte. Pero sí han propuesto algunas ideas y proyectos y Alberto está sufriendo una caída en su imagen por estas cosas. No imponen un plan, pero tienen poder de veto. El Presupuesto original que armó el ministro Martín Guzmán planteaba llevar el déficit 2021 al 2%. Eso lo llevaron al Patria y desde ahí le devolvieron con un 4% de déficit”, aseguró.

“No tiene ese rol”. Desde el kirchnerismo cordobés negaron de cuajo que el Patria tenga la influencia que analistas como Rubinstein le atribuyen. “¿De dónde saca Rubinstein que lo de Vicentin fue una propuesta que elevó el Patria al Gobierno? Eso es subestimar mucho la conducción del Presidente. Él es el que conduce, el que toma las decisiones y el que entiende qué proyectos van y cuáles no. No estamos de acuerdo con eso que se trata de instalar que Alberto es un títere de otros actores de la política porque no es cierto y es un argumento con mucho olor a naftalina”, dijeron. Y sobre el rol que tendría el Patria ampliaron: “No podemos confundir el Patria con el Gobierno, son dos cosas distintas. Sí se pueden elaborar propuestas a través de las mesas técnicas que están trabajando en el Instituto Patria, siempre son consideradas como son consideradas las propuestas que se acercan desde otros espacios. Pero el rol que tiene no es el de generar propuestas para llevárselas al Gobierno, es un espacio de pensamiento, de discusión, de generación de proyectos y propuestas, algunas se llevarán ahí otras son para un espacio municipal o para un trabajo territorial o para ayudar a alguna universidad. Se trabaja para diferentes cosas”.