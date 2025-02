Partido histórico: Belgrano y Talleres empataron en el primer clásico de Primera

Un partido esperado por años. Un partido soñado e ilusionado por decenas de jugadoras de diversas generaciones. Un juego que hasta hace no más de 5 años parecía utópico. Pero, los sueños sueños son, la lucha de muchas mujeres valió la pena, la perseverancia de cientos de jugadoras que abrieron puertas dieron sus frutos. Soñar tuvo su recompensa: Belgrano y Talleres jugaron su primer clásico oficial en AFA en el fútbol femenino, y fue nada más y nada menos que en Primera. Y fue ante una multitud que se dio cita en el Gigante de Alberdi para estar presente en un partido que quedará en la historia.

Daniela Díaz, Romina `Pepa' Gómez, Yamila Cazón o Natasha Mondino... o Gabriela Ricca, Laura Ceballos o Betiana Soriano... algunas de las jugadoras que estuvieron allá por el 2012 en el primer clásico de la Liga Cordobesa ni se imaginaron, quizás, este presente y este crecimiento. Gabriela Ricca era goleadora y hoy es arquera de Belgrano, Yamila Cazón era volante central y hoy forma parte de la estructura de Talleres. Y tantas historias más. Nombres, sueños, ilusiones, goles, abrazos y esperanzas. Todo eso estuvo presente anoche en Alberdi, en un partido caliente, jugado como la historia lo merecía.

'Piratas' y 'Matadoras' igualaron 1-1 en un partido entretenido, tenso, friccionado, con polémicas, con una actuación flojo - como es habitual en esta disciplina - de la árbitra, con un público que contará el día de mañana: "yo estuve ese día". Los goles de Fiama Silva - de penal- y Mayra Acevedo serán inolvidables, y escrito y recordados por la eternidad.

IMPRESIONANTE. El acompañamiento de las hinchas Celestes en Alberdi. Más de diez mil personas presentes.

Desde el inicio el juego tuvo roces. Ya a los cinco minutos hubo tumultos, empujones e insultos entre las jugadoras, incluso manotazos. Una pena que los vicios del "otro fútbol" se hayan presentado en esta ocasión. Quizás los nervios, quizás la ansiedad, quizás las ganas de descargarse rápido. Incluso, de esa jugada salió un tiro libre de la fenomenal 'Beti' Soriano - sigue intacta con su juego la única jugadoras de las 22 iniciales que estuvo presente en aquel clásico de 2012- que Fátima Barone casi abre el marcador de cabeza, pero su remate dio en el travesaño. Todos nos hacia indicar que se venía un partidazo.

No fue tal, pero sí entretenido. Belgrano dominó casi todo el juego, pero no tuvo la agresividad necesaria. Mucho tuvo que ver que el elenco dirigido por Miqueas Russo abrió el marcador a los 15 minutos. La atacante Pilar González se metió en el área y generó un penal para las 'Matadoras' por la falta de Dalma Masilla: y Fiama Silva lo ejecutó a la perfección.

Las conducidas por Mariana 'Pomu' Sánchez - otra referente de esta disciplina, que estaba haciendo su debut como entrenadora - se fueron con todo en búsqueda del empate. A través de la conducción de Soriano atacó, buscando mucho a Lourdes Rodríguez, que estaba imparable por izquierda, pero parecía que a Mayra Acevedo el gol se le negaba. Una y otra vez fue. Hasta que a los 32 minutos de esa primera etapa, tras una jugada de 'Juli' Paz, la pelota le volvió a Acevedo, que de media vuelta agarró a contramano a Agustina Ruffino para marcar el 1-1.

Cinco minutos después otro cabezazo de Acevedo provocó un "uuuuhh" muy grande en las tribunas, la 'Pomu' saltó adentro del terreno de juego y tocó la boca de bronca. Fue lo último de un primer tiempo intenso.

"Estoy orgullosa, el fútbol femenino de Belgrano me da orgullo, me daba orgullo en la Liga Cordobesa, en la Primera C, en la Primera B, en la Copa Federal, ahora. Mirar todo el proceso de cómo nos hemos posicionado. Es hermoso y emocionante... Este Belgrano está para competir bien alto". (Mariana 'Pomu' Sánchez, DT de Belgrano)