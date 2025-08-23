Peris & Toral: "Diseñamos viviendas que se adaptan a los nuevos tipos de familia"

Los arquitectos españoles pasaron por Córdoba para participar en la edición 2025 del Congreso Nacional de Arquitectura (Conarq), un evento clave para los estudiantes de todo el país.

Su presencia no fue casual: la Unión Europea en Argentina impulsó su llegada en el marco de la New European Bauhaus, una iniciativa que busca combinar sostenibilidad, estética e inclusión para repensar cómo vivimos.

Con proyectos premiados y enfocados en la vivienda social, Marta Peris y José Toral proponen un cambio de paradigma: desde la forma de habitar hasta los materiales que utilizan, cada decisión es clave para enfrentar los desafíos del cambio climático.

–¿Cómo abordan el cambio climático en sus proyectos arquitectónicos?

–(Marta Peris) Tenemos una mirada sobre las prestaciones de los materiales. Es decir, tenemos en cuenta la huella ecológica pero también intentamos que sea de una sostenibilidad social y que sea asequible.

–(José Toral) Hay una preocupación acerca de cuál es el impacto ecológico de construir el edificio y luego, una preocupación grande en el uso de vida y el consumo que va a tener el edificio. Intentamos que los edificios utilicen sistemas pasivos para lograr confort, como ventilaciones cruzadas o jardines de invierno, en lugar de depender de la máquina.

–Otro de los ejes de su trabajo son las nuevas formas de habitar los espacios.

–(MP) Sí. Antes todo se estructuraba básicamente alrededor de la familia nuclear. Ahora hay mucha diversidad y muchos cambios, por lo tanto tenemos que hacer viviendas más adaptables. Y a esa flexibilidad la hemos traducido en la idea de igualar la superficie de todas las estancias de la vivienda, redistribuir las superficies tradicionales, quitar la hegemonía de la sala principal, donde todo vertebraba primero alrededor de la chimenea, después de la radio, luego de la TV. Actualmente no tiene demasiado sentido porque todos consumimos de manera más individualizada, con lo cual, lo que nos congrega es la comida, la cocina-comedor. Además prestamos atención a la relación entre espacios. Nosotros le llamamos porosidad, una serie de habitaciones comunicantes para tener la percepción de espacios concatenados y por tanto la casa crece y decrece respectivamente.

–(JT) Y todo esto lleva también a que la idea del pasillo desaparezca y se busque esta relación entre las habitaciones comunicantes con más de una puerta que permita esta permeabilidad. Creemos que en estas maneras de habitar, la vivienda no tiene que tener una jerarquía que respondía a ciertas jerarquías de la familia nuclear.

Y cuando igualas las superficies, pierdes esta jerarquía y se transforma en una vivienda más democrática que puede ir más allá de la familia nuclear y contemplar hasta a amigos que deciden vivir juntos.

–(MP) También elimina el recibidor, que nos parece una pieza anacrónica. Lo que hacemos es cambiar un poco la sintaxis de la casa, las relaciones entre los espacios y eliminar todo aquello que pueda ser un lugar de paso o de representación.

–También trabajan lo habitacional para la gente mayor, ¿cómo abordan ese habitar la vejez?

–(MP) Hemos construido varios edificios para gente mayor, en un proceso participativo con los propios residentes. Son viviendas dotacionales de entre 40 y 45 metros cuadrados, que además contemplan una serie de espacios compartidos para socializar. Estos edificios, si bien no son viviendas tuteladas porque no hay cuidados, sí que hay un equipo humano que ofrece cierto acompañamiento, como asistencia en tareas domésticas, para no perder el contacto con la gente.

Hacemos edificios en los que, a la vez que hacemos estrategias medioambientales, esas mismas estrategias generan espacios de circulación y son lugares iluminados, con luz natural, que permite esos vínculos sociales.

–(JT) Hay una cuestión en el caso de la gente mayor, que es la soledad no deseada, y fomentar los encuentros fortuitos sin necesidad de irlos a buscar, con salas comunitarias, ayuda mucho. Y sobre todo esta idea de entender que es un proyecto finalista, ¿no? Que al final cuando son parejas uno dejará de estar antes que el otro; entonces relacionar un poco el no ver el vacío de la persona sino que en cierto momento cada uno tiene su espacio. Es muy interesante como reflexión de cómo envejecer de una manera activa.

–En Madrid el problema habitacional está expulsando a las personas de las grandes urbes. ¿Esto ocurre en toda España? ¿Cómo es en otros países de Europa?

–(JT) Nosotros vivimos en Barcelona y la gentrificación allí es incluso más fuerte que la de Madrid.

–(MP) Es difícil evitarla porque cuando hay mejoras en los barrios, mejora el tejido, el entorno y automáticamente sube el precio de la vivienda. Por otro lado está el tema de los pisos turísticos, que se convierte también en un motor de expulsión de los pisos. Eso es una realidad.

–¿Desde lo estatal se está prestando atención a esto?

–(JT) Desde lo estatal hay dos alternativas: luchar o regular. Se pueden amortiguar los efectos de la gentrificación, por ejemplo, regulando el precio del alquiler.

Pero una cosa interesante que ha pasado, sobre todo en Cataluña y Baleares, es que las administraciones han tenido la valentía de aceptar proyectos con maneras de construir diferentes.

–(MP) Los arquitectos hemos lanzado propuestas y ellos han tenido la valentía de hacer ganar propuestas súper disruptivas. O incluso discursos de igualdad de género, de inclusividad, de flexibilidad, de adaptabilidad, que estaban en el aire y que de alguna manera cristalizan esas propuestas.

–(JT) Y busca la ejemplaridad, porque solo a través de la ejemplaridad es capaz de cambiar la realidad. Es decir, solo a través de demostrar que se puede construir con madera y no tener problemas acústicos y no tener problemas de fuego y que el edificio aguante, por ejemplo. O sea, luchar contra todos los prejuicios y todos los miedos, demostrando que ese camino es un camino viable.