Peteco Carabajal en Cosquín: aseguró que ya le pidió disculpas a Villarruel y que las reiteraría personalmente

Todavía, a semanas de lo sucedido en Jesús María continúan las repercusiones. Peteco Carabajal aseguró que le envió las disculpas a la vicepresidente y lo sucedido fue de manera inconsciente sin darse cuenta quién era la persona que estaba ingresando. Al mismo tiempo, adelantó que en caso de verse personalmente, le pedirá a Victoria Villarruel explicaciones por las medidas que afectan a la cultura, según el artista.

Este lunes actuará en la tercera luna del Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Volvió a referirse al episodio que protagonizó en el reciente Festival de Jesús María, cuando instó a la platea a que no se parara mientras ingresaba en el anfiteatro José Hernández la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

Esta mañana, en radio Mitre, fue consultado por el periodista Rolo Pedrotti y Carabajal reconstruyó lo vivido por él el pasado viernes 19 de enero. “Había sentido rumores que la vicepresidenta iba a estar presente. Me agarró como una desesperación cuando vi que el público del frente del escenario, en la platea, se paraba para ver quién había llegado por allá al costado”, aseguró.

“Lo que a mí me pasó personalmente es que no quería que se corte la onda que veníamos logrando con el público. En ese momento no lo pensé, me salió esa frase, me salió directamente”, comentó.

Carabajal aseguró que desde el incidente recibió ofensas y adhesiones por igual. “Hoy en día que ya ha pasado todo, que he recibido casi por igual adhesiones y ofensas, puedo decir que estoy tranquilo, que lo que me salió inconscientemente estaba bien porque hay mucha gente que apoya eso y pienso que se podía haber hecho distinto”, manifestó.

“Cuando uno no piensa, cuando lo hace de un impulso, no puede armar una frase. ¿Cuál hubiese sido la frase que yo tendría que haber dicho para que la gente no se pare y que espere un poquito, que no rompamos eso?”, se preguntó. “Y me salió eso, ‘no se paren, que no ha llegado nadie’, como decir ‘esperen un poco, después saludamos’”, sumó.

Las disculpas de Peteco

“Personalmente he pedido mis disculpas”, agregó. Tampoco se negó en plantear que lo haría frente a frente con la propia Victoria Villarruel: “Si lo tengo que hacer de vuelta, así de persona a persona, no tengo ningún problema”.

“Después, como ciudadano, también quisiera escuchar algo que me digan de todo lo que está pasando con las medidas que se están tomando en contra de las cosas que tienen que ver con cultura”, dijo haciendo alusión a lo incluido en el DNU y la llamada “Ley ómnibus”. Más tarde, hizo hincapié en lo interesante que sería poder dialogar con Villarruel sobre esta problemática.

“Siempre vamos a estar juntos”, aseguró. “Me parece bien que ellos dado un comunicado y no tengo por qué condenarlos o tomar alguna medida drástica que después no la podamos llevar adelante”, sumó Peteco.