Petrone vuelve a Gama y pediría la revisión completa de la causa

por Diego Caniglia

Luego de 95 planteos judiciales por parte de sus abogados que se presentaron a lo largo de cuatro años, finalmente Jorge Petrone salió en libertad condicional el pasado viernes. El empresario, fundador de la empresa Gama SA, permaneció detenido cinco años y seis meses en Bouwer, luego de ser declarado culpable de usurpación de un campo y falsificación ideológica.



Aunque Petrone no tomó contacto con la prensa, desde su defensa dejaron trascender que el empresario volverá a desempeñar tareas en Gama (uno de los requisitos que exige la Justicia tras la liberación) y fijó domicilio en Ciudad Gama -en un departamento ubicado en el segundo piso del complejo-. Sin embargo, el dato para tener en cuenta es que el empresario evaluará solicitar el pedido de revisión de la Justicia.



“El recurso de revisión se basa en que se pueden sumar elementos que no se tuvieron en cuenta a la hora del juicio, cuando se lo condenó”, dijeron sus defensores, destacando que restan definir detalles de la estrategia judicial que Petrone encararía desde los próximos días.



En ese sentido, agregaron que el empresario fue quien resultó estafado en la venta del campo “ya que los aparentes comisionistas en realidad eran partícipes de la estafa al conocer la inexistencia de la propiedad en el testaferro que ofreció el inmueble, quien luego dividió el dinero obtenido con los supuestos intermediarios inmobiliarios. ¿Por qué deberían dividirse el dinero si se trata solo de comisionistas?”, se preguntan en el entorno de Petrone.



Además, nunca se consideró que fue a pedido del propio Petrone que se frenó la inscripción de la escritura al tomar conocimiento de las irregularidades, como asimismo se sumarían pruebas sobre llamados telefónicos que no se tuvieron en cuenta a la hora del juicio y que “pueden aportar novedades importantes”.



A la par de esa estrategia, los abogados del empresario recordaron que aún hay planteos sin definición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “La denuncia está basada en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, que habla de una serie de derechos, como el derecho al debido proceso, al de defensa, al de competencia y jueces naturales y también al de libertad mientras se desarrolla un proceso. Son cuestiones que llevan tiempo, pero eso sigue en pie”, señalaron desde la defensa ante consultas realizadas por Perfil Córdoba



Definición. La semana pasada este medio publicó en exclusiva que el resultado de las pericias psicológicas al empresario había resultado favorable. En ese sentido, la jueza de Ejecución Penal N° 3 Rita Fonzalida recibió el informe pericial psicológico indicando que Petrone estaba en condiciones de quedar libre, ya que “ha mejorado sus hábitos en la cárcel y logró un buen concepto de conducta -se le estableció un puntaje de 5 sobre 10- y si bien necesita un tratamiento psicoterapéutico, está en condiciones de realizarlo extramuros, es decir fuera de la prisión”.



Uno de los aspectos clave de la resolución que le permitió a Petrone recuperar su libertad tuvo relación con el dictamen del fiscal de Cámara Martín Berger, quien advirtió que en las pericias realizadas al empresario valora como positiva la “estabilidad anímica” que presenta Petrone.

Por qué lo condenaron

El 10 de enero de 2014, Jorge Petrone fue condenado por la Cámara 10° a la pena de cinco años y seis meses de prisión y una multa de $ 80.000 por los delitos de falsedad ideológica y usurpación, acusado de intentar quedarse con 63 hectáreas de un campo ubicado en la autopista a Carlos Paz.



Petrone estuvo detenido hasta el 16 de marzo de 2014 y luego volvió a prisión el 19 de agosto de 2015, donde permaneció hasta el viernes. La sentencia en su contra fue ratificada en todas las instancias, es decir que pasó por la Cámara, Tribunal Superior y la Corte, en el 2018.