"Pichi" Campana: "Me gustaría ser intendente de Córdoba, pero no estoy trabajando para eso"

Héctor "Pichi" Campana aseguró que le "gustaría ser intendente de Córdoba" aunque luego aclaró que en este momento "no está trabajando para eso".

"Yo la verdad que estoy muy preocupado en las responsabilidades que tengo, las nuevas responsabilidades que me ha dado el intendente en el área de cultura, que estamos trabajando intensamente para conocer la realidad. El tiempo dirá. Yo me preocupo por las cosas que tengo que hacer", explicó el secretario de Fortalecimiento Vecinal y Deportes de la Municipalidad de Córdoba.

"Nunca me he puesto como horizonte tal o cual cargo. Sí en trabajar día a día y en llevar adelante con responsabilidad como lo hago hace más de 20 años que estoy en la función pública. Tengo áreas que me requieren mucho tiempo y mucho trabajo en el territorio y eso es lo que estoy preocupado ahora. El tiempo después dirá", agregó en declaraciones a SRT Media.

Elecciones 2027

"Me gustaría ser intendente de Córdoba, pero no estoy trabajando para eso. Estoy trabajando para cumplir con responsabilidad lo que me toca hacer hoy", aseguró Campana.

"Mirada centralista"

Además consideró que "siempre hay una mirada centralista en las decisiones en nuestro país" y que "muchas veces el interior al interior del interior lo mira distinto".

"El que está todo el día en Capital no ve lo que pasa en el interior y viceversa. Y el que está en provincias que a lo mejor tienen menos desarrollo que una Provincia como Córdoba que tiene un desarrollo económico muy importante en diferentes áreas seguramente nos va a decir ´ustedes no tienen la mirada que tenemos nosotros´", sostuvo el funcionario municipal.

"Me da un poquito de bronca cuando pareciera que los municipios hacemos todas las cosas mal, cuando somos los que recibimos la mayor cantidad de reclamos de la gente", expresó.

"Nosotros hemos hecho más recortes que la Nación, la Provincia de Córdoba ha hecho mucho más recortes. Nosotros nos hemos hecho cargo de recortes que ha hecho la Nación. En el transporte estamos poniendo alrededor de 10 mil millones de pesos todos los meses para subsidiar el servicio de transporte. Siempre hemos tenido equilibro fiscal", concluyó Campana.