Pizzi sobre el Mundial de fútbol: "No se puede viajar hoy si uno no tiene en condiciones la vacuna del sarampión"

El infectólogo Hugo Pizzi alertó por el rebrote de enfermedades como el sarampión en América del Norte de cara al próximo mundial de fútbol.

En consecuencia, y con el fin de reforzar la prevención ante eventos masivos, el médico hizo hincapié en los riesgos epidemiológicos para quienes planean viajar al exterior próximamente.

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Vacuna contra el sarampión

"Hoy en Canadá, en Estados Unidos y en México circula de una manera inusitada sarampión. Pero de una manera inusitada. Es más, en Estados Unidos hubo el año pasado fallecimientos por sarampión en Texas, y en Chihuahua hubo también fallecimientos de sarampión por México. Entonces, ¿qué quiero transmitirle? Que no se puede viajar hoy si uno no tiene en condiciones esa vacuna", explicó el especialista.

“Hay mucha gente que no está vacunada. En el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, que Maradona era el director técnico, viajaron un grupo grande de sindicalistas, volvieron todos con sarampión”, agregó en declaraciones al programa “6 en Punto” de “Punto a Punto Radio (90.7 FM)”.

“El sarampión siempre está presente. El que tuvo sarampión y el que está bien vacunado de niño, ese grupo está totalmente protegido. Pero hay un grupo enorme que no está protegido”, insistió el infectólogo.

Niveles de vacunación

"Antes de de la pandemia estábamos cubiertos en un 90%, que es excelente, pero no es lo mejor. O sea, porque el 95 sería lo ideal para tener el efecto rebaño inquebrantable. Cuando terminó la pandemia cayó abruptamente al 70. Pero debo decir que el año pasado había vacunas que estaban en el 50%, quizás la primera dosis, y bajaba el 42 la segunda”, analizó.

“Se murieron 11 niños por tos convulsa. De los cuales de los que se murieron del total, hubo dos que fueron porque las madres no quisieron vacunarse para proteger el producto de la concepción y el resto la adquirió después de nacido", precisó en diálogo con Julio Kloppenburg.

Además frente a la reticencia de ciertos sectores a cumplir con el calendario oficial, el especialista se refirió a las crecientes medidas judiciales y sanciones que se están aplicando en diversas provincias. En relación a esto, subrayó: "Ya actuó el juez de Venado Tuerto, me pareció excelente. Mendoza pone hasta la posibilidad de detener a las familias que no vacunen. Primero es una multa determinada, la segunda multa de 320.000 pesos y la tercera posibilidad es detención".

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Covid 19

Finalmente para concluir su intervención, el profesional reflexionó sobre la seguridad de las inmunizaciones y el impacto real que tuvo la campaña contra el COVID-19 a nivel global.

"El COVID nos mató 20 millones de personas, no son nueve. De las 20 millones de personas hubo un grupo que tuvo problemas con una vacuna inglesa que se llamaba Astrazeneca. Esa vacuna inglesa tuvo por un buffet londinense una demanda sobre 51 casos. Pero, ¿sabes cuántas dosis se pusieron que salvaron al mundo con esa vacuna inglesa? Con esa sola, porque fueron varias vacunas, 3000 millones de dosis. Pero las demás han sido en general muy buenas", cerró Pizzi.