Plan de Fomento 2025 en Córdoba: hasta 20 millones para cortos, series y videojuegos

La Agencia Córdoba Cultura, a través del Polo Audiovisual, abrió las inscripciones para el Plan de Fomento Audiovisual 2025, con financiamiento destinado a impulsar la industria audiovisual y de videojuegos de la provincia. La convocatoria estará disponible desde el lunes 8 de septiembre hasta el 13 de octubre y ofrece 350 millones de pesos para distintos tipos de proyectos.
El programa busca fortalecer la producción audiovisual local, promover la profesionalización de nuevos talentos y generar empleo de calidad en el sector, ofreciendo líneas de financiamiento que abarcan desde cortometrajes universitarios hasta desarrollos de videojuegos.
1. Concurso para cortometrajes universitarios
- - Objetivo: Incorporar al ámbito profesional a estudiantes y recientes egresados de cine, televisión y formación audiovisual.
- - Aportes: 2 subsidios de $3.000.000 cada uno (total $6.000.000).
- - Beneficiarios: Estudiantes y recién egresados de carreras audiovisuales de Córdoba.
2. Concurso para cortometrajes comunitarios
- - Objetivo: Fomentar la realización audiovisual desde una perspectiva social y participativa.
- - Aportes: 4 subsidios de $3.000.000 cada uno (total $12.000.000).
- - Beneficiarios: Proyectos comunitarios que muestren historias y geografías locales.
3. Concurso provincial de cortometrajes de animación
- - Objetivo: Promover la creación de contenido animado de interés público.
- - Aporte único: $20.000.000.
- - Beneficiarios: Productores cordobeses con proyectos inéditos de animación.
4. Concurso provincial de cortometrajes ficcionales
- - Objetivo: Generar contenido de ficción con interés público.
- - Aportes: 2 subsidios de $10.000.000 cada uno (total $20.000.000).
- - Beneficiarios: Productores de la provincia con proyectos inéditos de ficción.
5. Concurso para desarrollo de Vertical Slice de videojuegos
- - Objetivo: Reconocer desarrollos cordobeses con potencial de negocio y profesionalizar la industria local de videojuegos.
- - Aportes: 2 subsidios de $7.500.000 cada uno (total $15.000.000).
- - Beneficiarios: Desarrolladores locales que presenten prueba de concepto de sus videojuegos.
6. Programa de incentivos a rodajes 2025
- - Objetivo: Financiar parcialmente proyectos inéditos para largometrajes o series de ficción y documentales.
- - Presupuesto total: $160.050.000.
- - Beneficiarios: Productores de Córdoba, personas humanas o jurídicas.
7. Programa de fortalecimiento de proyectos audiovisuales de largometraje o serie
- - Objetivo: Impulsar proyectos en etapa avanzada de desarrollo mediante aportes no reintegrables.
- - Presupuesto total: $30.000.000.
- - Beneficiarios: Productores cordobeses con proyectos en desarrollo avanzado.
Todas las líneas se enmarcan en los fondos concursables de la Ley 10.381, que buscan consolidar a Córdoba como un polo audiovisual estratégico en Argentina. Los interesados pueden inscribirse a través de la web oficial de la Agencia Córdoba Cultura o del Polo Audiovisual, siguiendo las bases y condiciones de cada concurso.
Con este plan, la provincia ofrece una oportunidad única para transformar ideas en proyectos profesionales, fomentar la creatividad local y posicionar a Córdoba en el mapa nacional de la producción audiovisual y de videojuegos.
Para acceder a las bases y condiciones, acceder a: Convocatoria 2025