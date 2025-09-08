Río Cuarto aplicará multas de hasta $1 millón a quienes arrojen basura en microbasurales

La ciudad de Río Cuarto dio un paso firme en su política ambiental: desde ahora, quienes arrojen basura en microbasurales recibirán sanciones. El Municipio, a través de la Secretaría de Prevención y Convivencia Ciudadana y la Subsecretaría de Servicios Públicos, puso en marcha un operativo para controlar los puntos más críticos de la ciudad y evitar que los espacios recuperados vuelvan a ser foco de desechos.

Se utilizarán cámaras y las alertas de los vecinos a través del programa Ojos en Alerta.

El subsecretario de Servicios Públicos, Diego Pérez, mecionó para El Puntal: “los vecinos tienen que entender que no se puede arrojar basura en cualquier sitio. Ya hemos sancionado a personas y también a empresas que fueron responsables de generar microbasurales. Si queremos una ciudad más limpia, todos debemos colaborar”.

Espacios habilitados para la disposición de residuos en Río Cuarto

Las autoridades recordaron que existen puntos oficiales para desechar escombros y residuos de gran porte. La Escombrera Municipal, ubicada en calle Tucumán al 1300, funciona de lunes a domingo de 8 a 19 horas. A su vez, el Enterramiento Sanitario permanece abierto las 24 horas, ofreciendo una alternativa permanente para la disposición de desechos.

De esta manera, el Municipio busca desalentar la práctica de arrojar basura en baldíos, esquinas o sectores ya saneados, que rápidamente se convierten en microbasurales y generan problemas de salubridad y convivencia.

Compromiso ciudadano para una ciudad más limpia

El plan de sanciones se complementa con la campaña de concientización dirigida a los vecinos de Río Cuarto. Desde el área de Servicios Públicos remarcaron que la limpieza de la ciudad no depende solo de las cuadrillas municipales, sino también del compromiso comunitario para mantener en condiciones los espacios comunes.

“Estamos controlando todos los microbasurales, pero necesitamos que la gente colabore. El Estado solo no puede hacerlo”, insistió Pérez.

Con la implementación de estas medidas, el Municipio busca erradicar los focos de basura que afectan a la ciudad y garantizar una mejor calidad de vida para los riocuartenses.