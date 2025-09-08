Malamud: “El gobierno cometió el error de su vida, nacionalizar la elección más local del mundo”

La última elección en la provincia de Buenos Aires abrió un fuerte debate político en todo el país. Para el politólogo Andrés Malamud, el resultado no solo expuso la fortaleza del peronismo, sino también la debilidad estratégica del gobierno nacional.

“El gobierno cometió el error de su vida, nacionalizar la elección más local del mundo en la provincia menos nacionalizable para su conveniencia”, afirmó.

“Milei es economista, no político”

Malamud destacó que el presidente enfrenta un límite estructural: su especialidad es la economía, no la política. “Lo que diferencia a Milei de los presidentes anteriores y de los neopopulistas como él en el resto del mundo, es que es economista. En política tiene que subcontratar”, explicó.

Según su análisis, cuando Milei delegó en Santiago Caputo, obtuvo buenos resultados, pero al rodearse de Karina Milei y de los Menem, “le vendieron un buzón”. Para el politólogo, esa decisión lo llevó a una estrategia equivocada que debilitó al oficialismo en el mayor distrito electoral del país.

Una campaña perdida en Buenos Aires

El politólogo aseguró que la derrota era casi inevitable: “El modelo económico de Milei tiene como víctima a la provincia de Buenos Aires. Lo único que no tenía que hacer era apostar a ganar esa provincia, y lo hizo”.

A esto se sumó un error comunicacional grave, cuando el escándalo de corrupción sacó al gobierno de eje. Malamud sostiene que durante el discurso, Milei: "acepta el resultado. Y esto es contra lo que mucha gente de su partido estaba diciendo, que hubo fraude, pero lo reconoce como el derecho de los que gobiernan hace mucho tiempo (...) De alguna manera el silencio de la hermana es una asunción de culpas y lo que tienen que demostrar ahora es que entendieron cuáles son los errores que hay que corregir", explicó el analista en diálogo con Cadena 3.

El resultado bonaerense, según Malamud, reposiciona a Axel Kicillof como líder del peronismo. “Las tapas de los diarios hoy dicen peronismo, no kirchnerismo. Cristina es una perdedora interna, seguro que estaba contenta con este resultado, pero ya no manda”, enfatizó.

Qué camino le queda al gobierno nacional

El diagnóstico de Malamud fue claro: el oficialismo debe abandonar la improvisación política y concentrarse en el terreno económico. “El gobierno tiene que ponerse los pantalones”, remarcó.

En este sentido, valoró que Milei haya aceptado el resultado electoral, transmitido un mensaje de continuidad a los mercados y reconocido errores. Para el analista, el desafío inmediato del presidente es demostrar que entendió dónde falló y corregir el rumbo, enfocado en lo que sabe: economía.