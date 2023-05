Polémica derrota de Instituto ante el escolta San Lorenzo

Instituto no tuvo una buena actuación. No mostró juego ni poder ofensivo. Abusó de pases y centros intrascendentes ante un equipo bien ordenado en defensa: de hecho, es el que menos goles en contra tiene en el certamen. Por eso no sorprende la derrota 0-2 ante San Lorenzo en su visita al Nuevo Gasómetro, por la fecha 17 de la Liga Profesional. Sin embargo, pese a ese contexto, es necesario destacar que también sufrió una decisión polémica (al punto que cambió el destino del partido) por parte del árbitro Nicolás Ramírez, cobrando un penal que dejó muchas dudas.

No sorprende la derrota 0-2 ante San Lorenzo en su visita al Nuevo Gasómetro

La ‘Gloria’ transita de manera irregular su retorno a la Primera división. Ya no es aquel equipo que en las primeras fechas mostraba buen fútbol. Su juego cayó considerablemente y se ha convertido un equipo previsible. En el primer tiempo fue todo eso. Aunque arrancó siendo el dueño de los espacios y de la pelota, nunca controló el juego. Si bien tuvo la posesión, no generó peligro. Por el contrario, redundó en pases a los costados, intrascendentes. Y San Lorenzo, que jugaba muy retrasado –quizás demasiado–, cuando lograba la posesión de la pelota llegaba con más claridad, casi siempre por el sector izquierdo a través de Malcom Braida –surgido de La Agustina– quien siempre se proyectó de manera certera.

Gol de Vombergar y delirio de la gente de #SanLorenzo 🎉💙❤️ pic.twitter.com/Xpv1bFyazn — Rodrigo Vizcarra (@Rodri_Vizcarra) May 20, 2023

En el complemento siguió la misma tendencia. Hasta que apareció la supuesta falta de Fernando Alarcón en el área y cambió el partido. Ramírez cobró un penal muy polémico y aunque fue revisado por el VAR, la decisión del árbitro no se modificó y Vombergar marcó el 1-0. Así, con un penal muy raro, cambió el juego y el primer efecto fue que los de Bovaglio se desordenaron.

En ese contexto, a los 40’ el capitán Jorge Carranza le dio el sello final a la derrota anunciada en el Nuevo Gasómetro. El ‘Loco’ se equivocó feo: planchazo a un rival en el área chica: penal, roja y Vombergar que convirtió el 2-0.

El ‘Loco’ se equivocó feo: planchazo a un rival en el área chica: penal, roja y Vombergar que convirtió el 2-0

Al final, fue derrota de Instituto, que mostró muy poco ante el Azulgrana. No hizo mucho para ganar, pero fue perjudicado por una sanción que cuesta comprender y por una insólita acción de su capitán. “Nos costó ser un equipo profundo. Pero ante San Lorenzo a cualquier equipo le cuesta eso. Hay una marcada fortaleza del rival en ese sentido... El primer penal cambió el partido, ya que era muy parejo hasta entonces”, analizó el DT albirrojo al final del juego.

En la próxima fecha –lunes 29 de mayo–, Instituto recibirá a Estudiantes de La Plata. No podrá contar con Carranza y Alarcón, quien llegó a la quinta amarilla. Se viene muchísimo trabajo para Bovaglio para revertir esta situación.