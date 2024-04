Ponen en duda que el candidato de Milei en Río Cuarto pueda votar y ser elegido intendente

Una situación curiosa apareció en Río Cuarto. El candidato que presentó La Libertad Avanza para pelear por la intendencia, Gastón González no aparece en los padrones electorales de la ciudad. Según la carta orgánica, si un ciudadano no puede elegir no puede ser elegido.

Varios dirigentes con acceso a los padrones electorales de la capital sureña de la provincia y con el número de documento de identidad del hombre ungido por Gabriel Bornoroni para pelear por la intendencia hicieron una prueba. Ingresaron a padron.riocuarto.gob.ar, colocaron cada uno de los números del DNI de González y les apareció el siguiente mensaje: “El DNI suministrado no se encuentra en nuestros registros. Si considera que se trata de un error, por favor consulte a la Junta Electoral Municipal”.

Según la Carta Orgánica Municipal, en su artículo 56 expresa que “pueden ser miembros del Gobierno Municipal los argentinos electores que hayan cumplido veintiún (21) años de edad y tengan cuatro (4) años de residencia inmediata y continua en el Municipio al tiempo de su elección”. Si este período no se puedo completar por una ausencia motivada “por servicios a la Nación, a la Provincia de Córdoba, al Municipio o en organismos internacionales de los que la Nación forma parte o por la realización de estudios de nivel terciario, universitario o de post-grado, como así también el exilio involuntario por razones políticas no causa interrupción de la residencia”, se podrá justificar.

Pero será inhabilitado, según el artículo 57 aquellas personas que integren el Gobierno Municipal y que no haya podido ser “elector”, es decir que no pueda elegir por no figurar en los listados de ciudadanos habilitados.

Será una semana de trámites o explicaciones ante la Junta Electoral en caso que González no puede sufragar en alguna de las mesas de las escuelas en Rio Cuarto el próximo 23 de junio.

Seguramente se trate de un error de interpretación de algún opositor que busca desacreditar o al candidato, o es algo que Bornoroni o los dirigentes que lo rodean a González pasaron por alto.

Pero si esto fuera correcto, varios dirigentes libertarios que debieron optar por otro camino se lamentan no haber profundizado en la posibilidad de ir con Gabriel Abrile, el dirigente radical que fue derrotado en las internas por Gonzalo Parodi y no logra ser parte del armado del espacio.