Por el coronavirus reviven en la provincia los clubes del trueque

por José Busaniche

Hace poco más de una semana, vecinos de Villa Carlos Paz revivieron una experiencia que se popularizó en tiempos de la última gran crisis económica y social de 2001-2002: el intercambio de mercadería y servicios a través de los clubes de trueque. En esta ocasión, el mes y medio que lleva el país en cuarentena producto de la pandemia del coronavirus cortó de cuajo el flujo de ingresos de miles de familias que dependen de lo que puedan generar cada día. Eso movilizó el surgimiento de un grupo de intercambio, en este caso publicando artículos y pidiendo alternativas de cambio a través de la red social Facebook.

En pocos días el grupo “Trato Hecho, trueque en tiempos de coronavirus” ya reúne a más de 4.700 personas y sigue creciendo.

Una de las impulsoras es la concejala radical de Villa Carlos Paz, Natalia Lenci, que junto a un grupo de amigos dieron forma y moderan el proyecto intentando que se respeten algunas condiciones básicas, entre ellas que el intercambio se concrete luego de la cuarentena.

“Esta idea surgió hablando vía Zoom, en esta cuarentena, con un grupo de amigas. No tiene que ver con mi rol de concejal, sino de vecina. Una de mis amigas es profesora de gimnasia, tiene que seguir pagando alquileres y no puede trabajar. Pensamos en esto como una alternativa para que algunas personas puedan intercambiar lo que no necesitan por algo que les puede servir. Creemos que es una forma para reactivar la micro economía local. Acá no hay plata ni nada de por medio, armamos el grupo y en pocas horas ya teníamos más de 500 miembros”, cuenta Lenci a PERFIL CORDOBA.

Lenci cuenta que la “zona de influencia” del grupo es Villa Carlos Paz, aprovechando que las distancias son cortas, aunque reconoce que se está sumando gente de localidades vecinas que ve en el grupo una oportunidad para movilizar de alguna manera su economía diaria, aunque sin dinero. “Tenemos pautas y moderamos. Cada publicación antes la aprobamos nosotros y le recordamos a la gente que no rompa la cuarentena. Con respeto y cuidado cree que es una herramienta que puede dar algunos resultados. Ya nos llegó un pedido de gente que quiere abrir este mismo grupo para la ciudad de Córdoba”, comentó Lanci. “Impusimos el uso obligatorio de barbijos para el caso que se haga el intercambio, cumplir horarios e intentamos que se usen los deliverys de Carlos Paz para que la gente no se esté movilizando”, remarcó.

La concejala, que participa del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la Provincia remarcó que la cuarentena está golpeando con especial particularidad a las localidades como Villa Carlos Paz, estrechamente vinculadas al turismo: “la actividad en nuestra ciudad se desplomó. La industria del turismo es de pequeñas pymes que dan muchas fuentes de trabajo. Es grave lo que nos está pasando porque el 80% vive directa o indirectamente del turismo. El peluquero trabaja si le va bien al hotelero. Es un daño que está afectando mucho a nuestra ciudad”.

De todo un poco

Los miembros del grupo trocan de todo. Todo lo que puedan, les sobre o necesiten. Desde indumentaria y calzados hasta clases virtuales de zumba. Bicicletas, herramientas, instrumentos musicales, materiales de construcción, alimentos, útiles escolares, muebles o electrodomésticos son algunas de los productos más populares.