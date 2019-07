Por falta de fondos postergan inauguración de Polo Judicial

por María Ester Romero

Como quedó plasmado en la discusión parlamentaria de la Unicameral, las razones para prorrogar por 180 días la puesta en marcha de la reforma procesal laboral en Córdoba son económicas. No se pudieron cumplir las metas de la construcción del Polo Judicial, adyacente a Tribunales II en barrio Observatorio donde serán relocalizados los despachos de Juzgados y las salas de la Cámara del Trabajo. Tampoco hay presupuesto para asignar a las nuevas secretarías de los juzgados del fuero Laboral.



De ese modo, la reforma trabajada durante años por especialistas y aprobada por unanimidad a fines de diciembre pasado por la Unicameral cordobesa, deberá esperar para su puesta en marcha. El vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Rubio, así lo confirmó a PERFIL CORDOBA.



A fines del año pasado, cuando se discutía el presupuesto 2019 “pedimos $300 millones”. No fue posible ejecutar ese monto, pero la Provincia “sí está cumpliendo con su compromiso de asignar $11 millones mensuales”. Proyectados hasta fines de año totalizarán $132 millones, es decir el 44% del total solicitado.



Recalculando. La consecuencia de la mengua presupuestaria es la postergación en la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral. Calculan, ahora, que las obras del Polo podrían estar terminadas entre mayo y junio del próximo año. Rubio aclaró que en materia de infraestructura sí se dispusieron fondos para terminar la nueva sede de los tribunales de Río Cuarto, cuya inauguración será el 2 de agosto venidero.



El otro impedimento para poner en marcha la reforma es la creación de cargos, que en total son 28 puestos, porque se necesitan 14 nuevos secretarios y 14 prosecretarios de primera instancia. Tampoco es posible asignar presupuesto para la estructura de personal.



Críticas. No fueron pocos los cuestionamientos a la prórroga por considerar que seguía perpetuando la crónica mora del fuero Laboral y porque, según advirtió la delegación local de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, nada indica que la situación financiera y económica pueda cambiar en los próximos meses en Córdoba y el país.



Polo Judicial. Un informe publicado por este medio en marzo del año pasado mencionó las expectativas de las autoridades del TSJ sobre la habilitación del Polo Judicial para mediados de este año. Se trata de 65.500 metros cubiertos que albergarán al Fuero Laboral (actualmente ocupa un edificio en Avenida Illia 590) y a la Policía Judicial (ahora en Duarte Quirós 650). No será posible. Según el proyecto, la torre más grande tiene siete niveles y 21.300 metros cuadrados. Allí funcionará el Fuero Laboral.



La empresa constructora avanza solo en la medida que el Tesoro de la Provincia libera los pagos. El contratista es la UTE integrada por Ingeniería SRL e Ingenieros Carlos y Roberto Trujillo SRL. La obra es absolutamente financiada por el Estado Provincial.



En qué consiste la reforma. El nuevo Código Procesal Laboral dispuso la creación de cinco nuevos juzgados para Córdoba capital y tres para el interior (Villa María, Río Cuarto y San Francisco). Conformarán un sistema de doble instancia junto a las salas de la Cámara del Trabajo.



Además, los cambios que introducen pueden sintetizarse en los siguientes puntos:



-A la estructura existente de conciliación, primero, e instrucción posterior en caso de no alcanzarse acuerdos, prevé un procedimiento abreviado de resolución de causas de doble instancia



-Abreviación de plazos de resolución de causas. Un proceso no debería demorar más de ocho meses.

-Más secretarías con roles de conciliación, trámite y relatoría.



-Revisión de sentencias. En 35 días hábiles la apelación debe estar resuelta.



-En un plazo máximo de dos años, el proceso deberá ser totalmente digitalizado y despapelizado. Las audiencias serán video grabadas para garantizar la fijación de la prueba y el derecho de defensa.