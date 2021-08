Por fuerte suba de costos internacionales ya hay pymes que frenan exportaciones

“Hay muchas personas y muchas empresas que creen que la pandemia ya está desapareciendo porque avanza la vacunación. Y esto no termina. Hay cosas que no van a volver a ser como antes. Nosotros lo vemos en el comercio internacional, aparecen nuevas cepas y eso hace que se abren y cierren distintas fronteras”. La frase, de un operador logístico resume el nuevo escenario que viven los entramados de la compra y venta de bienes e insumos que se mueven por los distintos puertos del mundo.

El impacto de la pandemia de Covid-19 generó un sinnúmero de cimbronazos, se combinó con movimientos corporativos que generaron fusiones y adquisiciones entre grandes compañías de logística y el resultado fue un incremento sideral en las tarifas de fletes internacionales que aún genera movimientos tectónicos en las placas del comercio internacional. El cambio más drástico se ve en la realidad de esos fletes que, luego de una primera etapa donde se retiraron muchos conteiners del mercado complicando la disponibilidad de lugares, comenzó a restablecerse el flujo, pero con menos espacio, menos unidades, menos capacidad de carga en muchos embarques y el consecuente incremento en los precios.

Las referencias de los especialistas y operadores dan cuenta de aumentos de 3, 4 y hasta 6 veces los valores para el traslado de mercadería. El movimiento y el impacto es global, ya se siente en nuestro país y comenzó a generar réplicas en las pymes de Córdoba que intentan tener un panorama claro del escenario antes de tomar decisiones. Con todo, hay algunas que ya se adelantaron para no perder capital: “para nosotros el comercio exterior es muy importante, puede representar entre el 12% y el 15% de nuestra facturación. Nos cuesta mucho ganar mercados, pero por ahora no estamos haciendo envíos. Se nos encareció 5 veces el costo de los fletes y mientras no podamos volver a negociar las tarifas no estamos enviando a mercados externos”, contó el CEO de una alimenticia con plantas en el interior de la provincia.

Rodolfo Luis Rosales, especialista en logística internacional y director en Lambda Logistics analizó para Perfil Córdoba el fenómeno del incremento de costos y señaló que hay una multiplicidad de razones que lo explican, desde un comercio exterior que aún no vuelve a los carriles normales prepandémicos, una reactivación de la demanda logística y las fusiones de grandes compañías marítimas que originan movimientos monopólicos en el mercado. Para él, lo concreto es que China está generando inflación por el incremento de los fletes internacionales. “Analizamos las tarifas para el período marzo 2020 hasta agosto 2021 para un contenedor de 40 pies desde Shangai a Buenos Aires. El flete que costaba menos de US$2.000 en marzo del año pasado, en agosto de este año supera los US$12 mil. Eso es inflación en dólares para el importador. La mercadería que se importa tiene un valor CIF que se compone del costo de la mercadería, el seguro y el flete. Sobre esa base se pagan impuestos. Todo eso que se encarece exponencialmente va a terminar transfiriéndose al precio del producto final”.

Para Daniel Griboff, titular de la firma de comercio internacional Dagri no hay ninguna previsión de que vayan a bajar los precios de los fletes: “antes se trabajaba con alguna idea de estacionalidad, pero ahora no. Nos cotizaron un flete de 20 pies, que es chico, del puerto de Ningbo en China a Buenos Aires a US$12.500. Eso es insólito, números absurdos. Y eso en prepandemia eran US$2.500. Tengo un cliente que tenían que traer insumos para energía renovables y estamos analizando mucho porque el contenedor lleno con mercadería sale lo mismo que el flete. Un contenedor lleno de porcelanato puede costar US$ 10 mil, US$ 12 mil dólares y ahora piden eso para el frete. Son números absurdos”.

Y completa el análisis: “Cuando vos tenés productos que no tienen tanto valor agregado o tecnología significa que todos los precios que vamos a pagar acá van a explotar. Pero no es un tema nuestro, es una disrupción global. Creo que hay que esperar que se reacomoden los valores porque para muchos productos no hay desarrollo de industrias de sustitución. Las empresas van a trasladar a precios”.

Consejo a empresas

Ante este panorama, los especialistas de logística aconsejan no especular con una eventual baja en los precios de los fletes: “nadie sabe que va a pasar, pero yo aconsejaría a la pyme que tiene compras en proceso que no las discontinúe, se adelante a tener lugar y embarque. Creo que, en este contexto, las tarifas difícilmente van a volver a bajar. El tema es que este en un problema global, lo que vos no compras lo trae otro que va a tener los mismos costos de logística. Y el mercado va a tener que pagar nuevos valores para lo importado”, apunta Rosales.