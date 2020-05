"Por la demora en la ayuda, la caída económica va a ser peor que en otros países"

Unas 600 personas escucharon al economista José Luis Espert, excandidato a presidente de la Nación, quien disertó en la semana, de forma virtual, convocado por la firma Agroeducación que dirige el consultor Salvador Di Stefano. En ese espacio, Espert no ahorró críticas a la gestión de la crisis para enfrentar el coronavirus, especialmente por el daño que, según él, se está infringiendo al tejido productivo del sector privado.

“Todos los países van a afrontar problemas, en el caso de Argentina en particular, como venía muy golpeada de antes se va a notar bastante en un deterioro en la cuestión social. Creo que vamos a niveles de pobreza muy significativos. Diría que al no poder escapar Argentina de un fenómeno global que implica recesión y desempleo vamos a un escenario complejo con una caída de la actividad económica mínima del 10% a 11%, lo que la hace parecida a la caída de 2001, 2002, y con niveles de pobreza que probablemente se acerquen a los niveles de pobreza que Argentina tuvo al principio de 2003, superando el 60%”, apuntó.

La diferencia. Pero para Espert uno de los puntos centrales es que el gobierno nacional hizo dos cosas que no hicieron otros países y que profundizarían la crisis económica. “Lo que diferencia a Argentina respecto de lo que el mundo ha hecho, por eso el cuadro económico acá va a ser más grave, es, por un lado, las tres semanas en que se demoraron las medidas de salvataje al sector privado. En el mundo, al mismo momento que se dictaba la cuarentena salía el Estado presente, el Estado bombero, a salvar de la quiebra natural que una cuarentena provoca en el sector privado. Pero Argentina lo que hizo, de manera muy rara, hasta ridícula, fue tomar como una chicana la preocupación que muchos mostramos por las consecuencias de la cuarentena y se demoró más de un mes en anunciar cosas y todavía los sistemas de ayuda no están funcionando del todo bien aceitados. Eso solo va a generar una caída del PBI mucho mayor a la que está ocurriendo en el mundo”.

La otra diferencia en la gestión que generará daño económico es, según Espert, la duración y la dureza de la cuarentena: “La primera obsesión de los países, apenas entran en cuarentena no solo es ayudar al sector privado a que no se funda, sino también, salir lo más rápido posible de la cuarentena, justamente por la enorme caída de la actividad que provoca. Sin embargo, por la razón que sea, el gobierno está medio enamorado de la cuarentena. Entonces, estos dos hechos van a hacer que el cuadro económico en Argentina sea más grave que en el mundo. A eso hay que agregarle que el déficit fiscal este año, fruto de la caída de la recaudación y la suba del gasto público, va a estar superando los 10 puntos del PBI. Por lo tanto, sería muy importante que Argentina no entrara en default, porque si entráramos en default la única manera de financiar el déficit sería con emisión y esto provocaría una desestabilización del mercado cambiario y las reservas y de la inflación mucho mayor de lo que se prevé”.