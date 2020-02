Presión impositiva, cepo y ambición, claves para la consolidación de las cuevas

por José Busaniche

“Es dura la vida del pobre, y más cuando nos reperfilan”, bromea un ejecutivo de las finanzas que opera en blanco en la city. Una ronda de consultas a ejecutivos financieros, agentes de bolsa y asesores sobre los fundamentos que explican el surgimiento de las financieras ilegales trae, casi sin excepción, tres conceptos clave: inestabilidad de los mercados, fuerte presión impositiva para operar en blanco y restricción cambiaria. Y se suma el componente que no depende del Estado: la ambición por hacer dinero fácil. Más allá de las motivaciones personales de quienes montan una estructura para delinquir, lo cierto es que sí hay algunos pilares de la macro que se reiteran y presionan para que gran parte del flujo de fondos de empresas, pymes o ahorristas busque la informalidad.

“Los dos grandes drivers, los dos grandes incentivos a la aparición de la cueva son dos y nada más que dos. Uno la presión impositiva. La presión impositiva de trabajar en blanco es muy alta y la gente trata de evadir, aunque sea en parte. Muchas empresas facturan una parte en negro. A veces es importante, y si sumas todas las empresas de la plaza se hace una bocha de guita. Ahí tenés el gran negocio principal de las cuevas que es la monetización del cheque al día. Hoy no se hace mucho porque nadie quiere tomar ese riesgo, agarrar un cheque y esperar a cobrarlo es para épocas de más estabilidad. Hoy no existe. Lo que sí existe, y mucho, es la monetización de cheque al día, la forma de vos hacerte de la plata a cambio de un 2%, 2,5% sin que el cheque pase por tu cuenta. Tenés un costo, pero impositivamente ese cheque no existió y el cuevero debe tener una cuenta donde descargar eso sin que llame la atención. Y las tienen. Y ellos no corren riesgo, porque son contra acreditación. Te toman el cheque y te pagan cuando el cheque está acreditado descontando el 2%, depende el volumen”, explica un asesor financiero con oficina en plena city.

Según su análisis, el otro gran incentivo para la aparición de las cuevas es el cepo: “Con este cepo, las cuevas que hacen dólar florecen como yuyos porque es muy duro, de US$ 200, y encima con un impuesto del 30% lo que hace que el oficial, para el 80% de las operaciones valga más que el blue”.

Juego de la silla. “Es importante que la intermediación financiera esté regulada porque si no, se pone la plata en una mesa para que la muevan ganando un interés más grande que en el banco. El problema es que ese tipo va devolviendo cuando toma prestado a otro. Por eso puede pagar intereses altos hasta que pasa algo. Es como el juego de la silla. El que llega último se queda sin silla. Se genera mucho daño a ahorristas que por una cuestión de ambición o desconocimiento pretenden una tasa más alta. Hay muy buenos vendedores que a veces los venden arco iris de colores y después los vacunan”, opina otro ejecutivo cordobés. Para él, al frente de una sociedad de bolsa -o como se denominan ahora “Alic” (Agentes de Liquidación y Compensación)- se generan estos mercados por la coyuntura país: “Cuando el banco no te vende el dólar vas al informal. Alguien que vende o exporta diseño gráfico a Chile ve que los fondos que le pagan son con un dólar de $60, pero acá los precios están a un dólar de $82. Todo eso hace que empieces a querer traerlo por otra vía. Y también está el que quiere sacarla por otra vía, porque cuando blanqueó todo lo mataron con Bienes Personales. El que vende una propiedad busca ponerla afuera. Esa demanda forja la aparición de todas estas oficinas informales”, apunta.

Otro empresario bursátil completa el diagnóstico: “Es consecuencia de la enorme presión fiscal que incentiva la informalidad y la falta de estabilidad financiera que provoca crisis recurrentes de los mercados formales. Sumale algo de desconocimiento y falta de cultura financiera, pero eso es consecuencia también de lo anterior. Si vos invertís en bonos públicos y te los defaultean, te devalúan al 400% y después te dicen que sos un buitre porque tenés bonos del Estado o le prestas a una empresa en default, pasan estas cosas. Tenés miedo al corralito y vivís con impuestos cada vez más altos. Todo eso hace que prolifere la economía subterránea. No es nuevo, es parte de lo que el sistema político no termina de entender”, completa.