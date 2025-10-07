Pretto: la ordenanza de apps fue promulgada, esta semana se publica y arranca la reglamentación

El viceintendente de Córdoba, Javier Pretto, analizó el impacto político del caso Espert y precisó que la ordenanza de apps de movilidad ya fue promulgada y que esta semana se publica; luego arranca la reglamentación con la convocatoria a empresas y validaciones técnicas.

En entrevista con Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7) detalló el proceso 100% digital: inscripción de empresas, integración con el Centro de Monitoreo e inscripción de vehículos y choferes. Además, Pretto advirtió que el caso Espert “es una gran desilusión”.

— ¿Cómo leés políticamente el caso Espert?

— Pobre Argentina, Espert tenía la imagen de una persona seria y responsable, con opiniones sólidas. Enterarnos de que está vinculado a gente narcotraficante, es muy desilusionante. Teníamos la imagen de una persona de bien, fuerte en sus apreciaciones —uno creía que eso estaba abonado por sus valores— y a poco de andar vemos que esos valores no existían y que las verdades que transmitía no eran tales.

— La Corte habilitó la extradición del supuesto narcotraficante. ¿Qué mirada jurídica tenés sobre lo que sigue?

— Hay que ser respetuosos de la Justicia y esperar. No sé qué figura exacta le imputaron; mencionaron lavado de activos y podría ser asociación ilícita. Habrá que ver qué activos y cómo avanza. Y recordar el principio de inocencia: Espert lo tiene como cualquier argentino.

— ¿Ves efectos electorales inmediatos?

— Creo que sí. No puedo cuantificar, pero mucha gente se vio afectada. Si pensaba votar ese espacio, esta gran desilusión puede hacer que una parte no los vote, más aún tan cerca de la elección.

— ¿Esto mueve la aguja en Córdoba?

— No necesariamente. Espert no es candidato por Córdoba. Lo que veo es que, frente a una propuesta que puede ser innovadora o fresca del Presidente, el que encabeza la boleta de Milei en Córdoba, Gonzalo Roca, no es muy conocido todavía. Y la gente no suele votar a quien no conoce. La transferencia del líder al candidato no siempre funciona.

Reglamentación de las apps en Córdoba

— Hablaste de la reglamentación de Uber y otras apps. ¿En qué estado está?

— Fue un gran desafío y un proceso legislativo con mucho trabajo y aportes de todos los bloques. El proyecto se enriqueció, se logró un despacho que obtuvo 28 de 31 votos, y el intendente la promulgó. Esta semana se publica. A partir de allí, convocamos a todos los actores.

— ¿Para la reglamentación?

— Exactamente. La ordenanza está aprobada, pero para que entre en vigencia necesitamos la reglamentación. Está trabajando la Secretaría de Ciudad Inteligente y Transformación Digital con cada una de las empresas que manifiestan su voluntad de operar y que están haciendo el proceso de inscripción.

— ¿Qué es lo técnico que hay que resolver?

— Es una cuestión tecnológica: vincular los sistemas al Centro de Monitoreo y Control de la Municipalidad para tener controladas todas las variables que establece la ordenanza. Como dijo el intendente, la esencia es la libreta digital: inscribir a la empresa en un proceso 100% digital, validar todos los datos y, después, la inscripción de los vehículos —que deben reunir las condiciones de la ordenanza— y la inscripción de los choferes.

— ¿Eso funciona como un padrón de autos y choferes?

— Exactamente: es un registro de quienes manifiestan la voluntad de operar y deben reunir condiciones para que la operación sea en las condiciones de la ordenanza, con garantías de seguridad e higiene.

— ¿Plazos estimados para reglamentar y habilitar?

— Ya están trabajando. Empieza ahora la convocatoria de empresas. Lo que demore la coordinación tecnológica permite terminar el texto final de la reglamentación: unos días, una semana o dos; no debería pasar de eso. Luego viene la inscripción de empresas, vehículos y choferes.

— ¿La inscripción corre en paralelo o después de reglamentar?

— Después. La reglamentación determina todo el proceso de legalización de choferes y opera las condiciones de la ordenanza: cómo acredita el seguro, qué tipo de seguro, qué garantías, qué tipo de vehículo y qué condiciones de seguridad e higiene, inscripciones en ARCA, facturación, aportes, entre otras cuestiones.

— Con ese marco, ¿no termina encareciendo el servicio?

— Todo lo contrario: buscamos un servicio eficiente al precio de mercado. Y nos comprometimos a modernizar la ordenanza de taxis y remises para que tengan la misma flexibilidad y compitan en igualdad de condiciones ofreciendo calidad.