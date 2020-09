Producciones cinematográficas locales se muestran en el exterior

Mientras la industria audiovisual sigue a la espera de las habilitaciones correspondientes para empezar a mostrar sus producciones en salas comerciales y festivales, el jueves pasado estrenó en Alemania el largometraje La noche más larga, la película que va tras los pasos del violador serial Marcelo Sajen.

La película, escrita y dirigida por Moroco Colman, fue seleccionada para participar de la competencia oficial del 27o Festival Internacional de Cine de Oldenburgo, un evento que se encuentra entre los cinco de mayor prestigio a nivel mundial en materia de cine independiente y que tuvo su realización en formato presencial.

El viaje no estuvo exento de inconvenientes: “Les negaron la entrada en Amsterdam así que hubo que hacer cambio de avión para que bajaran en París, donde hablamos con los agregados culturales para que pudieran llegar a Hamburgo en avión; de allí a Bremen en tren y en auto hasta Oldenburg”, detalló Jorge Álvarez, quien desde el Polo Audiovisual Córdoba estuvo supervisando la llegada de director y actor al festival.

“Nosotros obtuvimos un permiso especial de la embajada alemana para poder viajar ya que este es uno de los primeros festivales presenciales que se hacen después de que los grandes, como Cannes, fuesen cancelados por la pandemia”, detalla Colman y agrega que la idea es hacer el estreno comercial en octubre o noviembre, cuando las salas de cine en nuestro país puedan abrir sus puertas.

En la premiere de la película se leyó una carta de una de las 93 víctimas de Marcelo Sajen. “Antes del estreno le mostramos la carta al director del festival; él la leyó y quedó muy impactado y emocionado”, señaló Colman.

Producida por Sofìa Castells y financiada por el Polo Audiovisual Córdoba y el Incaa, el film está basado en el libro La marca de la bestia, escrito por los periodistas Dante Leguizamón y Claudio Gleser, y cuenta con un elenco de actores cordobeses entre los que figuran Camila Murias, Sabrina Núñez, Paula Halaban y Constanza Villarruel.

De Nueva York a Venecia y Sitges. Por su parte, Azul el mar, ópera prima de Sabrina Moreno y producción de Jaque Content y Kiper Films, participó del Filmmaker Festival of New York, un festival de cine no competitivo, donde las películas que participan son elegidas por la Sociedad Cinematográfica del Lincoln Center.

En el evento la película obtuvo cinco nominaciones -incluidas a Mejor Producción, Mejor Película, Mejor Actriz (Umbra Colombo) y Mejor Actor (Beto Bernuez)- y se quedó con el premio a Mejor Guión.

Otra de las producciones cordobesas que saldrá de gira es Sangre Vurdalak, producida por Jaque Content y Natalí Córdoba.

Con guión y dirección de Santiago Fernández Calvete, el film de ficción es una adaptación de La familia Vurdalak, escrita en 1939 por Alekséi Tolstói. La ficción participará del festival de Sitges (España) entre el 8 y el 18 de octubre, uno de los principales festivales del cine fantástico. El evento se realizará en un formato mixto: en forma presencial y a través de la plataforma de contenidos online Shift72.

Por último, la serie cordobesa Metro 20 compitió la semana pasada en la Bienal de Venecia con dos de sus episodios en el Venice VR Expanded, dedicado a las producciones de realidad virtual.

Con producción de Ezequiel Lenardón (Detona Cultura) y la participación de más de 200 personas entre técnicos, actores y extras, la historia pone al espectador en la mente, la visión y el cuerpo de una adolescente en silla de ruedas.