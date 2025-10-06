Proponen un régimen de beneficios fiscales para impulsar la inversión productiva en la ciudad

Las comisiones de Economía y Finanzas y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, presididas por Miriam Aparicio y Nicolás Piloni, comenzaron a analizar un proyecto enviado por el Ejecutivo municipal para crear el Programa de Promoción de Actividades Productivas (PPAP).

La iniciativa busca incentivar inversiones en la economía a través de la sostenibilidad fiscal y la promoción productiva. La reunión se realizó en la sede de la Agencia de Desarrollo Económico de la Ciudad (ADEC), donde los concejales compartieron los lineamientos con representantes de las cámaras empresariales y funcionarios de la Subsecretaría de Ingresos Públicos.

Industria, urbanismo, turismo y salud



El PPAP establece beneficios tributarios para personas humanas y jurídicas que inviertan en sectores clave como industria, turismo, desarrollos urbanísticos, infraestructura y equipamiento médico para centros de atención. En el caso de la industria, se garantiza estabilidad fiscal por 10 años en la alícuota de Comercio e Industria, además de exenciones del 40% al 70% en los primeros tres años, con reducciones graduales en períodos posteriores.

En materia de urbanismo, se plantea una reducción de hasta el 30% en los derechos de edificación, con la posibilidad de financiarlos en 12 cuotas. Para el sector turístico, las exenciones serán escalonadas durante una década: en los hoteles 5 estrellas alcanzarán un 50% de descuento en Inmuebles y Comercio e Industria durante los tres primeros años, con porcentajes decrecientes en los años siguientes. Para hoteles de 3 y 4 estrellas, las reducciones irán del 40% al 10%.

En el ámbito de la salud, los incentivos alcanzan tanto a nuevas inversiones como a mejoras en infraestructura, con exenciones de hasta el 100% en los primeros años para la creación de nuevos establecimientos.

“Un hecho histórico”

La subsecretaria de Ingresos Públicos, Magalí Díaz, resaltó que “es la primera vez que en la ciudad se plantean estos beneficios tributarios para inversiones en distintos rubros”. Y agregó: “Es algo histórico. Siempre hubo promoción orientada a la industria, pero ahora lo ampliamos a turismo, urbanismo y salud. Es una estrategia para mejorar la producción y el empleo, con un efecto multiplicador en toda la ciudad”.

En tanto, sesde las cámaras de Industria, Comercio y Hoteleros respaldaron la medida, señalando que permitirá a las empresas ganar en competitividad y sostener el nivel de empleo. Actualmente, en la ciudad existen alrededor de 3.000 emprendimientos industriales, de los cuales un 95% emplea entre 10 y 50 trabajadores. El proyecto continuará en estudio en las comisiones legislativas antes de llegar al recinto del Concejo Deliberante.