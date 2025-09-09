Provincias Unidas lanzó su comando de campaña en Punilla con más de 400 dirigentes

Provincias Unidas puso en marcha este lunes su estrategia electoral en Punilla con un multitudinario encuentro en Villa Carlos Paz que reunió a más de 400 dirigentes de todo el departamento. El espacio, que lleva a Juan Schiaretti como primer candidato a diputado nacional, se presentó como una fuerza federal en expansión y con el objetivo de proyectar a Córdoba como motor político de la Argentina.

El jefe de campaña, Manuel Calvo, transmitió a la militancia las palabras del gobernador Martín Llaryora y remarcó que “la voluntad política es que todos nuestros dirigentes de Punilla estén juntos, para recuperar el protagonismo que merece este departamento”. Calvo subrayó además que Provincias Unidas busca consolidar un bloque único en el Congreso después de las elecciones del 26 de octubre.

Julio Bárbaro: "No veo salida y creo que en octubre la van a pasar mucho peor"

Durante el acto, varios referentes destacaron la figura de Schiaretti. El intendente de Tanti y candidato a diputado, Emiliano Paredes, lo calificó como “el mejor candidato no solo de Córdoba, sino de la Argentina”. En la misma línea, el legislador provincial Miguel Siciliano pidió un “voto por la sensatez” y planteó que “volver al kirchnerismo es retroceder al pasado, y La Libertad Avanza ya es lo viejo”.

La intendenta de Despeñaderos y candidata, Carolina Basualdo, le dio un perfil social al discurso al señalar que “cada vez hay más chicos en el PAICOR porque el mango no alcanza, cierran las pymes y cae el turismo en Punilla”. Y cerró con un llamado directo al electorado: “En cada escuela, cooperativa y merendero digamos que acompañamos a Schiaretti y Llaryora, porque la política sigue siendo la herramienta de transformación social”.

Entre los asistentes se destacaron dirigentes históricos como Ricardo Moreno y Mariana Caserio, además de intendentes y jefes comunales de todo el departamento: Tito Bustamante (San Roque), Pablo Alicio (La Cumbre), Fabricio Díaz (Capilla del Monte), Ariel Moyano (San Antonio de Arredondo), entre otros.