Prunotto fue a la Casa Radical a defenderse por la desafiliación y estaba cerrada

La vicegobernadora electa, Miryam Prunotto, fue a la Casa Radical a defenderse por su eventual desafiliación del partido y estaba cerrada.

“Vine a presentar a quien me va a representar en la defensa de esta supuesta desafiliación. Nosotros la verdad que lo hemos recibido a través de los medios y no hemos sido notificados formalmente. Así que vinimos con el doctor Buteler, mi abogado defensor”, explicó en diálogo con Perfil Córdoba.

Prunotto aseguró que esperaba que “simplemente” le “recibieran la nota como corresponde, como cualquier afiliado y tener la casa abierta”. “Esta mañana ya en los medios el presidente (Marcos Carasso) que se autoprorrogó el mandato también hablaba de que iba a estar cerrada en este horario y de que tenía que pedir permiso para entrar, como radical tenía que pedir permiso”, agregó.

Defensa

Además contó que hizo “una coalición como la han hecho la dirigencia actual de la Unión Cívica Radical”. “Ellos llevaron un gobernador peronista. Por primera vez no llevamos un gobernador radical. Siempre enarbolé en toda mi campaña la bandera del radicalismo. Es más soy la primera vicegobernadora radical mujer que va a gobernar la provincia de Córdoba”, argumentó Prunotto.

Al ser consultada por el periodista Andrés Ferreyra sobre si iba a seguir siendo radical en el caso de ser expulsada del centenario partido, respondió: “Por supuesto. A mí una ficha de afiliación no me hace ni más ni menos radical. A mí me hace radical trabajar con los principios del radicalismo y cerca de la gente”.





También afirmó que cuando recorrió “más de 14.800 kilómetros” durante su campaña para vicegobernación “en cada uno de los pueblos” encontró “a radicales que le habían pasado lo mismo que a mí, donde el partido les había cerrado la puerta”.

Finalmente Prunotto calificó la postura de las autoridades radicales como “antidemocrática”, y lanzó críticas al asegurar que “se han autoprorrogado los mandatos de manera fáctica”.