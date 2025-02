¿Qué le pasa a Talleres?

“Llevamos dos partidos y dos derrotas, pero si fuera por la tabla de merecimientos, iríamos primeros solos”, expresó el técnico de Talleres, Alexander Medina, en un crudo, pero no tan alejado análisis de la situación de la ‘T’ en el inicio del torneo. El fútbol es un deporte particular, un territorio donde la lógica del merecimiento se desdibuja ante la imprevisibilidad del juego y por eso es tan apasionante: un equipo puede dominar, generar más oportunidades y encerrar a su rival, pero la victoria no siempre premia al que más hizo por ella. La pelota, con su “caprichosa” trayectoria, decide muchas veces por fuera de la justicia del esfuerzo y la intención. Esta incertidumbre no es una falla, sino la esencia misma de este deporte.

En ese marco, el mal arranque de Talleres en el Torneo Apertura 2025, con derrotas ante San Lorenzo (1-0) e Independiente (3-2), puede atribuirse a una combinación de factores tácticos y de eficacia en momentos clave que van más allá de esos merecimientos. Por eso, Medina también afirmó: “No tenemos puntos, tengo que analizar en profundidad con los jugadores y ver las cuestiones a mejorar, que las hay”.

En el debut ante San Lorenzo, en condición de visitante, a pesar de dominar, tener la posesión del balón (64,7%) y generar 19 remates, el elenco que conduce el ‘Cacique’ no logró concretar sus oportunidades. El arquero rival se erigió como figura, evidenciando una falta de contundencia en la definición. El ‘Ciclón’, con menos llegadas, capitalizó una de sus pocas ocasiones para llevarse la victoria.

En tanto, frente a Independiente, el elenco de barrio Jardín mostró capacidad de reacción. Sin embargo, errores defensivos puntuales permitieron que el rival anotara en momentos decisivos, incluyendo un gol en tiempo de descuento, que selló la derrota. El director técnico albiazul expresó: “Fuimos superiores a Independiente y también a San Lorenzo. Pero hay que meterla”. No hay dudas que Talleres ha demostrado virtudes en la generación de juego y en la posesión, pero la falta de eficacia ofensiva (“este juego se gana con goles”, dijo el ‘Cacique’ en referencia a este aspecto) y desatenciones defensivas en momentos críticos han sido determinantes en este inicio adverso.

La palabra “mala suerte” parece prohibida en el fútbol de estos tiempos. Sin embargo, a veces algo hay de eso. El sociólogo francés Edgar Morin, admirado por Menotti y Mourinho, supo afirmar: “El fútbol bien jugado implica una técnica refinada, el arte de la improvisación, la intuición y, en los momentos de máxima inspiración, una cuasi-telepatía entre los compañeros de equipo, que se presentan ante el arco contrario sin dejarse ver. Pero ninguna estrategia elimina la vigencia todopoderosa del azar. Todo partido implica una serie de casualidades, suerte y mala suerte. De ahí que algunos partidos mantengan la incertidumbre hasta el final”.

En este arranque de Talleres hay de todo un poco, pero la mezcla de factores han provocado que sean dos partidos y dos derrotas.

Buscar los protagonistas adecuados

Fabiana Velázquez*

Agresivo y avasallante. Son las características que el equipo de Alexander Medina desea recuperar. Aunque desde lo numérico no se vio reflejado en la caída con San Lorenzo y en su regreso al Kempes frente a Independiente, dejó señales de lo que se trata este Talleres 2025. Ser protagonista y difícil de enfrentar es el objetivo para todos los frentes. Sin embargo, pese a las buenas actuaciones, dejó en evidencia que el conjunto Albiazul debe introducirse en el mercado de pases en busca de jugadores que puedan dar el salto de calidad en sectores ofensivos, donde todavía no encuentra los protagonistas adecuados para poder ser convincente y dejar de cometer los mismos errores que los dejó con las manos vacías en torneos anteriores.

*Periodista de Radio Sucesos

Una cuestión mental

Federico Jelic*

Talleres parece, todavía, estar sumido en el síndrome de no haber conquistado el título la temporada pasada y sigue como ‘anestesiado’. Es que la ilusión fue tan fuerte que el golpe caló hondo, por eso da la sensación que todavía arrastra aquella derrota ante Newell's y hoy no está con la misma motivación. Son los mismos jugadores que dejaron a Talleres a un paso del título. ¿Qué cambió entonces? Porque por más que llegó Nahuel Bustos, la incógnita de Rick, y Mosquiera –todavía no jugó ni un minuto y el club pagó 2,2 millones–, son los mismos intérpretes del torneo pasado ¿A qué se debe este momento? ¿Será la presión por repetir los pergaminos? El dolor está haciendo mella. ¿Mereció perder estos dos partidos? No, pero en otro momento, si no los ganaba conseguía al menos cosechar algo. No ha jugado como para perder ambos juegos, pero más allá de una cuestión azarosa, parece incluir una cuestión mental.

*Periodista de Radio Mitre

Hay que tener paciencia

Silvana Vivas*

Se está notando la falta de refuerzos, tanto en lo ofensivo como en la parte defensiva. El 'Sicario' Portillo está muy solo; el equipo necesita un centro delantero, mientras que en la parte central nos preguntamos qué pasa con Marcos Portillo. El equipo llega mucho, es superior a los rivales, particularmente en los primeros tiempos, pero después falta recambio. Tenemos a Rick, quizás hay que darle tiempo, tiene futuro, como pasó con Depietri. El ‘Cacique’ es un DT que lo fortaleció y lo elevó y creo que va a pasar lo mismo con Rick. Botta necesita un recambio, no puede hacer todo. Se necesitan cosas específicas. Da mucha impotencia ver que el equipo llega, es superior, como ante San Lorenzo, pero erramos muchos goles y hay un poco de mala suerte. Algo falta. La gente está enojada, tenemos la vara alta, pero este es recién el comienzo del torneo. Talleres viene demostrando desde hace cinco años un proceso. Hay que tener paciencia.

*Periodista de Radio Vital FM 93.7, Futbolémico y streaming ‘Hablando de Talleres’.

Faltan goles

Joaquín Valenzuela*

Por momentos, Talleres mostró una continuidad con el año anterior, porque el equipo no cambió tanto y se apoya en las mismas figuras: el ‘Sicario’ Portillo, que da la sensación que no terminó el 2024 y sigue siendo la figura del equipo; Galarza, que continúa mostrando destellos, y Galarza Fonda, que le da intensidad y velocidad en algunos sectores de la cancha. El ‘Cacique’ se puede apoyar en el argumento de que fue más que San Lorenzo e Independiente, y está bien, pero el problema está en la ofensiva. El equipo no tiene gol, genera para los mediocampistas, pero estos mediocampistas y delanteros no tienen gol: Botta es pasador; Palacios no es goleador; Bustos no es ‘9’; Galarza Fonda, más allá de su velocidad e intensidad, no aporta gol. Talleres está en esa disyuntiva. El equipo tiene puntos altos, pero el futbol se define por quien hace más goles. Y, además, los rivales le convierten.

*Periodista de Canal Showsport