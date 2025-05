Quién es Diego Cocca, el favorito de Andrés Fassi

El martes, a las 19, Talleres jugará en Brasil su último partido de una etapa de transición que fue más complicada de lo esperado. Es que, desde aquel 3 de abril, cuando la ‘T’ cayó por 1-0 ante Sao Paulo en el Mario Kempes, que determinó la salida de Alexander Medina como entrenador, hubo dos interinatos: Pablo Guiñazú y Mariano Levisman. Fueron dos meses de búsqueda del nuevo entrenador que llegarán a su fin frente al elenco paulista por Copa Libertadores. Aunque ya es un secreto a voces, se espera que el anuncio oficial sobre la llegada de Diego Cocca como nuevo DT del ‘Matador’ llegue tras el partido.

Esta semana se terminaron de acercar las partes entre Cocca y la dirigencia encabezada por Andrés Fassi. El contrato acordado será por un año, es decir hasta junio de 2026. Y no sólo eso, más allá de que aún no haya anuncio oficial, el DT será parte de la delegación que viaje a Brasil para mirar de cerca a sus futuros jugadores. También estará allí para saber si dirigirá o no a un equipo que jugará la Copa Sudamericana.

¿Quién es Cocca? Un técnico que atravesó muy buenos momentos, con equipos que jugaron un fútbol elogiado, conceptual, con virtudes y ofensivo; pero que en los últimos equipos no ha logrado plasmar su idea y no ha cosechado resultados esperados.

Por tal motivo, hay un doble desafío: el resurgir de Talleres y el resurgir de su perfil como entrenador. No hay dudas de que es un técnico de trayectoria, experiencia y con sobrados argumentos para que sea considerado ideal para el club de barrio Jardín. Anteriormente

lo fueron a buscar Belgrano e Instituto y por diversas razones no acordaron.

Tras su carrera como futbolista, se formó en River y luego jugó en Deportivo Español, Ferro, Argentinos Juniors, Banfield, Lleida de España, Atlas, Veracruz y Querétaro de México, en el 2007 comenzó a ser director técnico. Su primer equipo fue la Comisión de Actividades Infantiles (CAI). Desde Comodoro Rivadavia llamó la atención por cómo jugaba su equipo: había llegado en la Primera B Nacional para salvarlo del descenso y terminó peleando para ascender. Su nombre comenzó a trascender, y en 2008 pasó a Godoy Cruz de Mendoza, que estaba en Primera y lo salvó de bajar de categoría. El nivel de juego de aquel ‘Tomba’ también destacó; luego, a Gimnasia La Plata también lo salvó del descenso con un juego distinto al que suelen practicar los equipos que juegan con ese panorama.

Tras su paso por Santos Laguna de México y Huracán, en el 2013 llegó su gran despegue. Es que se hizo cargo de Defensa y Justicia y logró el histórico ascenso del ‘Halcón’ de Varela, jugando muy bien y cumpliendo el objetivo cuatro fechas antes. Eso hizo que lo llamaran de Racing Club de Avellaneda y a los seis meses de arribar se consagró campeón de Primera División, cortando una larga sequía de títulos. Cocca desde ese entonces ya era considerado un técnico ganador. Después logró dos títulos más en México, ambos también considerados históricos para ese fútbol al frente de Atlas.

Luego comenzó la irregularidad y en sus últimos tres trabajos los resultados no lo acompañaron: Tigres, Selección de México y Valladolid de España. Como dato que no deja de llamar la atención: en el primero dirigió 5 partidos, en el segundo, 7; y en el club español 8 juegos.

Personalidad. Cocca posee, como entrenador, un estilo que privilegia el equilibrio. Es un conductor sereno, con liderazgo más racional que carismático, capaz de gestionar grupos con discreción y firmeza. Su trayectoria, coronada con títulos inesperados, evidencia un perfil de entrenador que sabe potenciar planteles limitados y construir desde el sacrificio.

Sus dirigidos suelen decir que tiene una idea clara, que sabe cómo hacérsela llegar a sus jugadores, y que sabe adaptarse a las características del plantel que tiene. Sus equipos suelen ser vistosos, porque promueve un fútbol dinámico, basado en la posesión de la pelota y la presión alta. La intensidad es una de sus virtudes, y en este aspecto se asemeja a la idea del ‘Cacique’ Medina.

Todo este combo es lo que sedujo a Andrés Fassi. El presidente de Talleres se tomó su tiempo porque entendía que no se podía equivocar en esta elección, luego de un mercado de pases a inicio de año que no fue el esperado. Ahora apunta a Cocca, un tipo con personalidad, pero ajeno a las polémicas. Cauto y con una visión del juego similar al paladar que siempre pretende el fanático de Talleres. Falta la oficialización, pero en barrio Jardín ya cuentan con él y esperan que pueda lograr cosas importantes como ha hecho en su carrera como técnico.

TRAYECTORIA COMO DT

◆ Diego Cocca comenzó su carrera como DT en el 2007 dirigiendo a la Comisión de Actividades Infantiles en la Primera B Nacional.

◆ En octubre de 2008, tras un dirigir con suceso a la CAI, fue anunciado en Godoy Cruz de Mendoza, donde estuvo un año y fue elogiado por la forma de jugar de su equipo.

◆ En diciembre de 2009 arribó a Gimnasia La Plata. De paso irregular, logró salvar al ‘Lobo’ del descenso.

◆ En febrero de 2011 comenzó a dirigir al Santos Laguna de México. Estuvo hasta septiembre de ese año. Su arranque fue muy flojo, pero logró enderezar el rumbo.

◆ A días de dejar el elenco mexicano fue anunciado como DT de Huracán. Dirigió en 14 partidos, donde ganó 4, empató 4 y perdió 6.

◆ En junio de 2013 llegó a Defensa y Justicia y su carrera dio un gran salto por la forma de jugar de su equipo. Logró el histórico ascenso del ‘Halcón’ de Varela.

◆ El 10 de junio de 2014 llegó a Racing Club: seis meses después, jugando muy bien, salió campeón de Primera división, cortando la sequía de 13 años sin títulos de la ‘Academia’.

◆ En agosto de 2016 asumió en Millonarios de Bogotá, Colombia. Fue corta su estadía: 11 partidos dirigidos, 7 triunfos, un empate y tres derrotas.

◆ En diciembre de ese año retorna a Racing. Su segundo ciclo fue irregular y polémico.

◆ En diciembre de 2017 vuelve a México: a dirigir a Tijuana. Llevó al equipo hasta semifinales del certamen local.

◆ En marzo de 2019 comienza a dirigir en Rosario Central. Logró salvar del descenso al elenco rosarino y lo clasificó a la Copa Sudamericana.

◆ A fines del 2020 llega a Atlas, club donde logró grandes hitos: rompió la sequía más larga sin títulos de un equipo en la Liga MX (70 años) y se consagró campeón del Torneo Apertura 2021; y luego logró el bicampeonato en México.

◆ En noviembre de 2022 llegó a Tigres, pero duró poco tiempo, ya que en febrero de 2023 fue anunciado como DT de la Selección de México, donde sólo estuvo cuatro meses por las flojas actuaciones

◆ En diciembre de 2024 asumió en Valladolid de España. Estuvo ocho partidos: ganó un solo partido y perdió los 7 restantes.