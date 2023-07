Racing empató y lleva 12 partidos sin victorias

Racing de Nueva Italia igualó 3-3 ante Atlético de Rafaela por la fecha 20 de la Primera Nacional, en un juego de ánimos cambiantes, polémico arbitraje y muy entretenido. La Academia lleva 12 partidos sin triunfos.

Durante el primer tiempo abundaron los errores y falencias. Ambos equipos buscaron el área rival. Pero eso no significó que haya sido bien jugado. Un derroche de limitaciones y errores se producían sin cesar. Intenciones sobraban, buenas intenciones. El tema es que no lograban ponerlas en efectiva acción; y a eso, además, hay que agregar el viento. El elenco albiceleste se fue perdedor en esa etapa, no tanto por virtudes del elenco visitante, sino por desatinos propios. A los 31 minutos, una mala decisión ofensiva de Méndez, derivó en una corrida de Delgadillo, el pase para atrás ante una defensa tímida de Racing que asistió en primera fila al remate de Nicolás Laméndola para el 0-1.

El mal momento del equipo se coló: con la paciencia agotada de los hinchas, llegaron los cánticos e insultos a los jugadores, pidiendo más actitud. "Movete, Racing, movete, esta hinchada esta loca, hoy no podemos perder...", el cántico de reclamo se hizo escuchar fuerte. Y: "pongan huevo, y Racing ponga huevo...". Y silbidos y más silbidos.

¿Querían huevos? Con eso y también fútbol, Franco Coronel, a los 3 minutos del complemento logró la igualdad. Guapeó, eludió y definió cruzado. Golazo y delirio en el Sancho. Justamente el jugador más activo y peligroso de los dirigidos por Pozzo tuvo recompensa

y cuatro minutos después, en una contra con un remate de volea desde afuera del área logró un golazo y el desnivel para Racing, que cambió insultos por aplausos. Algo pasó en ese entrenamiento en el vestuario. Los futbolistas 'académicos' parecían otro equipo en el segundo tiempo, muy distinto al de la Primera etapa. Con sus falencias, pero con más firmeza, más ofensivos, más firmes en las divididas. Pero, en fútbol está lleno de peros... Pero los errores van más allá de la actitud y el juego. Y los errores aparecieron otra vez. A los 17’, empató Claudio 'Taca' Bieler de cabeza, por fallo del arquero Mattalia, que se la dejó servida al experimentado goleador.

Sin embargo, Coronel estaba en estado de gracia: tras otro pelotazo largo, a los 30' puso el 3-2. Estaba todo dado para volver a la victoria. Pero a los 46' el árbitro cobró un penal dudoso. Y a los 49' Bieler empató. Pocas veces llegó Atlético de Rafaela al arco de la 'Acadé', y fue eficaz, ayudado por las falencias defensivas locales.

El Miguel Sancho vibró, Racing sigue sin ganar. Hubo un cambio de imagen, pero Pozzo tiene mucho trabajo por delante. La próxima cita será el sábado, a las 15.30, en el sur del país, ante Deportivo Madryn.