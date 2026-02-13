Radiografía de la fuerza: Cuánto gana un policía en Córdoba en enero de 2026

El sueldo neto inicial de un agente de la Policía de Córdoba es de $1.680.423,62. Ese es el piso dentro del escalafón policial formal. A partir de allí, la estructura salarial crece según jerarquía y funciones, aunque buena parte del ingreso final depende de adicionales y tareas operativas.

La brecha con la máxima autoridad de la fuerza es significativa. El jefe de Policía, Marcelo Marín, percibe $7.092.538,79 de bolsillo, es decir, poco más de cuatro veces lo que gana un agente que recién comienza. El subjefe cobra $6.181.657,36 y un comisario general $5.711.736,35.

En los rangos inferiores, un cabo percibe $1.717.059,18 y un cabo primero $1.811.737,23 netos. Entre los oficiales, un oficial ayudante cobra $1.795.739,81 y un oficial subinspector $1.799.650,70.

Los datos forman parte de información pública oficial que fue entregada por el Gobierno provincial ante un pedido formal realizado por un medio local. En un primer momento hubo reticencia a difundir el escalafón completo, aunque finalmente se detallaron sueldos brutos y netos de cada jerarquía.

El salario real: la calle y los adicionales

El plus por tareas operativas en la vía pública —patrullaje y prevención— oscila entre $411.475 y $495.209 mensuales.

A eso se suman los servicios adicionales: cada turno de cuatro horas se paga entre $42.500 y $74.900. Según fuentes policiales, es habitual que un agente o cabo realice alrededor de 20 turnos al mes, lo que puede representar entre $1 millón y $1,2 millón extra. En términos prácticos, el ingreso mensual puede duplicar el básico.

También existen adicionales específicos para áreas consideradas de alto riesgo, como el Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (Eter), el Departamento Unidades Alto Riesgo (Duar) y la Brigada de Explosivos, con un plus de $1.027.404.

A ello se agregan compensaciones por desarraigo —cuando el efectivo trabaja a más de 60 kilómetros de su domicilio— y por variabilidad de domicilio si el traslado incluye al grupo familiar. En los rangos más bajos, estos conceptos pueden sumar entre $425.719 y $681.151 mensuales.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial no hubo declaraciones formales sobre el tema. De manera extraoficial, señalaron que el monitoreo del clima laboral y salarial es permanente y destacaron la presencia territorial del ministro Juan Pablo Quinteros en operativos y procedimientos para mantener contacto directo con el personal.