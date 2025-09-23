Rambaldi: "En Calera dejamos de robar 2 años y ahora hacemos obras con recursos propios"

La Calera atraviesa una etapa inédita en sus cuentas públicas. El intendente Fernando Rambaldi aseguró que el municipio logró superávit y equilibrio financiero gracias a una administración austera y sin corrupción. En diálogo con Radio Punto a Punto, defendió el modelo aplicado desde su asunción: “Nosotros dejamos de robar por dos años en Calera, porque desde que entramos no robamos y no vamos a robar nunca. Hoy podemos comprar maquinaria pesada en efectivo en plena crisis porque aplicamos un principio muy simple: administración eficiente y no se roba”.

El jefe comunal destacó que con fondos genuinos adquirieron equipamiento vial por más de 150 millones de pesos mensuales y ejecutaron la repavimentación de la avenida Bolívar por 1.300 millones. Además, subrayó que la cobrabilidad del impuesto inmobiliario se triplicó en su gestión, pasando del 20 al 60%, lo que refuerza, según él, un principio de justicia tributaria: “El vecino paga cuando ve que la plata vuelve en obras”.

Además se suman inversiones privadas turísticas dentro de los lineamientos que impulsa el proyecto "Vivila Calera". Se destacan el sunset Solara, en la ruta 55 con un desembolso de 300 a 400 millones de pesos para crear un ambiente nuevo y amigable con el medio ambiente en un terreno ocupado por una caldera. Y, el Parque Acuático que ya está en obras en la Laguna Azul, el cual será "el segundo de la provincia a 15 minutos de la ciudad de Córdoba", remarcó el mandatario

Denuncia por fraude: “Hicieron votar a los muertos”

Más allá de los logros económicos, Rambaldi lanzó una denuncia grave: aseguró que en La Calera se cometió fraude electoral sistemático a través de padrones sin depurar. “Vecinos fallecidos desde 2015 siguieron figurando en los padrones y hasta votaron en 2017, 2019, 2021 y 2023", detalló.

Según el intendente "hay detectados entre 70 y 80 calerenses muertos que emitieron sufragio. Lo hicieron adrede. Un solo muerto que vota ya es un delito gravísimo, porque es fraude electoral”.

La presentación judicial ya está en la Justicia Federal, y Rambaldi advirtió que la maniobra podría extenderse a otras ciudades de Córdoba. “Si tenían tiempo de meter 300 o 400 más, nos robaban la elección en Calera”, sostuvo.

Año electoral y encuestas

En el plano provincial, el intendente calificó la campaña como “revuelta” y marcó distancia de los sondeos de opinión: “Yo no creo en las encuestas”. Rambaldi es parte de Vecinalismo que lleva como candidato a Aurelio García Elorrio para pelear por una banca en octubre.

Apostó a que Juan Schiaretti tendrá un buen desempeño electoral, aunque criticó el juego de alineamientos en Córdoba: “Hay un radicalismo que trabaja para el cordobesismo, eso está clarísimo. Mestre trabaja para el cordobesismo, lo sabe todo el mundo”.

También lanzó críticas a La Libertad Avanza, asegurando que, pese a compartir ideas, “no presentaron una buena lista”. Finalmente, envió un mensaje directo a los votantes: “Elijan gente honesta y coherente para que nos represente en el Congreso”.