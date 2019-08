Recesión recargada, el camino ineludible hacia el 27 de octubre

por José Busaniche

Industriales, productores agropecuarios, empresarios pyme de servicios, consultores, analistas económicos, académicos, emprendedores y funcionarios coinciden en que las tibias señales de repunte económico que mostró la actividad en los últimos dos meses se borrarán de un plumazo para dar lugar a un camino de ríspida recesión hasta el próximo compromiso electoral en octubre, y con muchas probabilidades, por lo que queda del año.

Algunos datos eran alentadores. De la mano de la súper cosecha, incentivos oficiales y una inflación que entraba en tendencia a la baja en junio y julio, varios indicadores comenzaban a salir del rojo. Uno de los más importantes fue la recaudación nacional que marcó en julio un crecimiento del 53,4%, apenas 0,6% debajo de la inflación; en mayo la actividad económica creció un 2,6% interanual rompiendo con 12 meses de contracción; el mes pasado, de la mano de descuentos y subsidios oficiales, se comercializó un 36,8% más de autos que en junio. El lunes negro postpaso, y el efecto en cadena que se generó, sumergirá a las finanzas públicas, la actividad privada, las cotizaciones y los proyectos y planes de inversión en un nuevo círculo vicioso frente al que poco pueden hacer las medidas del Gobierno nacional anunciadas desde el miércoles.

Golpe local. El sector privado y el entramado productivo cordobés no solo están tratando de asimilar el golpe que significó el sacudón bursátil y la devaluación del 25% que se inyectó en pocas horas. El contundente triunfo de Alberto Fernández en las primarias caló hondo y mal entre los hombres de negocios mediterráneos que, en su gran mayoría, se sienten más cómodos con la administración actual y erigen dudas y temores ante la perspectiva de una oferta peronista o neokirchnerista. Los sectores vinculados al comercio exterior y el agro en particular no esperan buenas noticias en el corto plazo de prosperar la propuesta opositora, en buena parte porque recuerdan lo complicado que fue la experiencia kirchnerista para con ellos. En ese sentido, varios exigen que “Alberto muestre sus cartas”.

Unión Industrial: “sin ayuda financiera no salimos de la recesión”.

Marcelo Uribarren, al frente de la UIC, remarca que nadie esperaba un resultado como el del domingo y que están atravesando una fuerte incertidumbre que se manifiesta con una caída de la actividad, operaciones frenadas y la falta de referencias en materia de precios. “No hay precio ni para comprar ni para vender. Tenemos el deseo de que el dólar se estabilice para empezar a funcionar de nuevo. Hoy hay una parálisis muy grande. Cómo siga todo en los próximos dos meses va a depender de si se estabilizan los mercados y cómo funcionan las acciones del Gobierno para paliar la pérdida de poder adquisitivo de la gente”, analiza.

En relación con el paquete de medidas oficiales, el referente industrial profundizó: “Son medidas preventivas para contrarrestar lo que se viene. El problema tiene que ver con el nivel de actividad que, de a poco, venía con una leve recuperación por la excelente cosecha y el (programa) Ahora 12. Todo eso tiene que seguir pero estamos con problemas de financiación que se hacen cada vez peores porque a medida que se prolonga la crisis la necesidad financiera aumenta. Faltarían herramientas de este tipo, hoy no hay financiación para las empresas, líneas para financiar capital de trabajo. Algo de financiación a los clientes hay que transmitirle. Hay que contar con ayuda financiera para salir, es muy necesario el aporte de los bancos en este momento y es un momento en que los bancos están reticentes a prestar. Hace un año la tasa de interés era 40%, hoy 75% o más”.

Sociedad Rural: “Muchos productores todavía están en shock, como el Presidente”.

Luis Magliano, presidente de la influyente Sociedad Rural de Jesús María, presentó esta semana la Expo Rural que se llevará a cabo del 10 al 15 de septiembre. Tras ese evento, dio su impresión sobre lo que esperan luego de las PASO y pide al candidato de Frente de Todos que explicite su plataforma hacia del sector agropecuario: “A Alberto Fernández le pido que diga qué va a hacer con el sector, si ellos no dicen nada tenemos todo el derecho a pensar que van a hacer lo mismo que en el pasado. Si tienen un proyecto necesitamos que lo digan para dialogar. Con este Gobierno tenemos un proyecto claro, tal vez no estemos conformes porque tenemos retenciones parecidas al Gobierno anterior, con la diferencia de que hay libertad de comercio, eso es muy importante y las estamos a punto de perder. Antes había retenciones pero, además, cerraban los mercados. Nos perdimos la tonelada de leche en polvo a US$ 4.000, la soja a US$ 600, un maíz a US$ 300. No pudimos aprovechar nada de eso”, señaló Magliano y fue tajante sobre lo que pasa por la cabeza del empresario del agro: “Hoy muchos productores todavía están en shock, como estuvo el Presidente hasta el miércoles”.

Magliano también pidió “pagar el costo fiscal que haya que pagar para salvar a las pymes” y avisó que, de cara a los próximos meses, “el productor liquidará a medida que necesite plata, no hará ninguna locura y en la medida en que prospere algún proyecto alternativo a este Gobierno va a vender por la sospecha de que se implanten retenciones altísimas”.

Agencia ProCórdoba: “Ahora toda la toma de decisiones será mucho más lenta”.

Desde su rol de gerente General de la Agencia ProCórdoba, Roberto Rosotto mantiene un estrecho vínculo con el sector privado que realiza exportaciones y explora mercados externos. Para el funcionario, los empresarios esperan que el escenario se esclarezca y, a partir de ahí, tomar algunas decisiones. “Hay que esperar, lo que pasa es que la perspectiva que uno tiene es que vamos a tener que esperar varios meses. Hasta que no se defina el Gobierno todo el mundo va a estar esperando, es cierto que la devaluación favorece a los exportadores, pero en parte, porque a los que tienen que incorporar insumos importados les complica la vida también. En líneas generales, se los beneficia, pero no a todo el mundo. En ese sentido, la expectativa de las empresas es esperar para inversiones o nuevos proyectos. El problema lo tiene el que no arrancó porque la toma de decisiones va a ser muy lenta”.

Rosotto también dejó su opinión sobre lo que imagina en términos de una relación futura entre un hipotético gobierno de Alberto Fernández y Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, principal socio comercial de nuestro país y estratégico para Córdoba: “Bolsonaro tiene una personalidad bastante fuerte. Me parece que está jugando a ver si ayuda a revertir la situación de Macri. Estas cosas que se dicen hoy pueden tener una repercusión en el futuro de que se enfríe la relación bilateral, de todas formas, una vez que las cartas estén echadas y si Fernández es Presidente desde Brasil no van a poder hacer ni decir mucho y tendrán que sentarse a negociar con el gobierno argentino de turno”.