Receso invernal: casi 430.000 turistas generaron más de $8.000 millones

Con alrededor de 430.000 turistas; un gasto diario promedio de $4.200; con una media de 4,5 noches de alojamiento (pernoctaciones), y un resultado de más de $8.000 millones, Córdoba redondeó una temporada de invierno auspiciosa para algunos sectores del turismo, duramente golpeados por la pandemia de coronavirus.

Las estadísticas muestran que en esos 24 días, desde el 9 de julio hasta el 1 de agosto, y en base a la información suministrada por las municipalidades y comunas de las regiones turísticas, el promedio de turistas –entre semanas y fines de semana– fue de algo más de 17.500, cuyos gastos se ubicaron en el orden de los $4.200 diarios.

Por otra parte, la cantidad de pernoctes –con preferencia en hoteles, cabañas y viviendas–promedió las 4,5 noches con rangos de ocupación que rondaron el 50% en general, alcanzaron el 65% los fines de semana y llegaron a picos superiores al 90% en algunos destinos. Estas cifras alentaron la prórroga de las actividades turísticas –y se autorizaron los viajes grupales de hasta 10 personas, con los debidos protocolos– por dos semanas más, es decir, hasta el próximo domingo 15.

Sin embargo, el hecho de que ya ninguna provincia está en periodo de receso hace que las expectativas no sean demasiado optimistas. Sí es posible que se sumen algunos números más de parte de cordobeses que, aprovechando los favores del clima, decidan visitar los distintos atractivos serranos.

Desagregado por regiones.

De acuerdo a los datos relevados por la Agencia Córdoba Turismo, hasta el domingo pasado, en el valle de Punilla, Villa Carlos Paz tuvo un 55,1%; La Falda un 45%; La Cumbre alcanzó el 70%, y Valle Hermoso superó el 47% de ocupación hotelera.

En Calamuchita y Paravachasca, Villa Yacanto estuvo con el 90% de plazas ocupadas; Villa General Belgrano promedió un 60%; Los Reartes estuvo en 52,5%; Santa Rosa de Calamuchita en el 27%; Villa Ciudad América, un 55%; Villa Rumipal superó el 50%, y Embalse registró un 44,5%.

En el valle de Traslasierra, San Javier y Yacanto superaron el promedio de 91,3%, Nono tuvo un 41% y Mina Clavero rondó el 20%. En Ansenuza, Miramar cerró la temporada en un 47.8%, mientras que Villa María superó el 60% por ciento. En el Norte, Jesús María llegó al 67,32% de ocupación.

Córdoba Ciudad.

La temporada invernal en la Capital provincial mostró resultados similares. Según los datos registrados por el Observatorio Turístico, la ciudad tuvo un promedio de ocupación superior al 50%, con la mayor afluencia de visitantes de la provincias de Buenos Aires y Santa Fe y del interior de Córdoba. Ese nivel de ocupación estuvo por encima del promedio en el caso de los hoteles 3* (54.3%) y 1* (56 %).

Del análisis del receso de julio surge que uno de los protagonistas de la oferta turística impulsada desde la Municipalidad fueron los paseos al aire libre en el parque Sarmiento, los espacios recientemente inaugurados como las supermanzanas, la renovada costanera del río Suquía y el Jardín Botánico, que recibió más de 8.500 visitas.

Uno de los sectores que registró los mejores resultados fue el gastronómico. En ese sentido, Mario Daddone de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Córdoba afirmó: “El balance de esta temporada de invierno fue muy bueno, gracias a la tan variada cantidad de propuestas organizadas por la Municipalidad; esto marca que este es el camino a seguir”.

Para impulsar la gastronomía de la ciudad, se realizó el ciclo ‘Gastronomía de Córdoba por cordobeses’, en el cual los restaurantes adheridos presentaron sus menús especiales con identidad cordobesa.

En coincidencia, Guillermo Natali, también miembro de la Asociación, opinó que “hubo más movimiento de lo esperado. Fue muy importante la promoción de la Municipalidad para el turismo y, sobre todo, resaltando a nuestro sector. Faltarían muchas vacaciones más para una recuperación real, pero si ponemos en balanza, el saldo de esta temporada fue positivo”.

Al respecto, el director General de Promoción de la ciudad, Francisco ‘Pancho’ Marchiaro, afirmó: “La propuesta turística de estas vacaciones de invierno fue el resultado de una articulación público-privada, en la que discutimos la mejor forma de acompañar al sector. Hicimos un trabajo muy cuidadoso del cual surgió este proyecto que protagonizó el lanzamiento de temporada y al partir del cual nos pusimos a trabajar en estos temas”.

“La temporada no existió”.

El presidente de la Asociación Cordobesa de Agencias de Viajes, Gustavo Peralta, indicó a PERFIL CÓRDOBA que el sector “no tuvo temporada”. “No hubo mayores ventas, el mercado no pasó por las agencias de viajes, fueron todas operaciones particulares e incluso con movilidad propia. Además, no estaban autorizados los viajes grupales que recién los habilitaron en la segunda semana de las vacaciones, así que no se vieron reflejadas en nuestro movimiento”, reseñó.

Y agregó: “Nosotros seguimos trabajando fuerte, reuniéndonos con las autoridades, para tratar de que, con vista al verano, podamos tener una temporada con números positivos. La de invierno, para nosotros, no existió”.