Recuperar la identidad con victorias, la primera meta de Zielinski

La identidad de un club no se negocia. Es un legado que trasciende generaciones y se construye en cada rincón del barrio. En Belgrano, los valores van más allá de lo deportivo: son compromiso, esfuerzo y humildad. No se trata solo de ganar o perder, sino de representar con orgullo una historia forjada en las calles de Alberdi.

Por eso el año no había arrancado bien para el simpatizante de Belgrano. Algo no andaba. El 'A lo Belgrano', es más que una frase, es una forma de vivir el fútbol con entrega y sin excusas. Y Ricardo Zielinski entendió esto como pocos, más allá de no haber nacido en Córdoba. El 'Ruso' sabe y entiende como pocos lo que es la identidad de Belgrano... y no vende espejitos de colores.

Con su trabajo silencioso, supo encarnar esa esencia que el pueblo 'pirata' tanto valora. Su Belgrano será una causa colectiva.

Y anoche, en la victoria por 2-0 ante Defensa y Justicia en el Gigante de Alberdi hubo algo de eso. El equipo no fue una maravilla, tuvo falencias, pero jamás negoció la entrega. Fue de menor a mayor y redondeó un triunfo que deja esperanzas de cara al futuro, después de semanas - dos meses - llenos de incertidumbre. Aunque el equipo no fue un derroche de virtudes y el propio DT lo dijo: “Esta semana nos acomodamos mejor, en líneas generales me pareció un partido malo de nosotros”.

En las tribunas del Gigante, la hinchada se reconocía en ese esfuerzo, porque reflejaba su propia lucha diaria. Un club es grande cuando respeta su identidad y defiende sus valores sin concesiones. Belgrano no se mide solo en títulos, sino en la pasión con la que su gente vive el fútbol.

Zielinski como DT de Belgrano enfrentó 4 veces a Defensa y Justicia: ganó las 4 veces.

"Siempre es un placer la gente de Belgrano. Mi familia y yo tenemos un sentido de pertenencia muy grande", dijo anoche el entrenador en la conferencia de prensa tras el triunfo ante el 'Halcón' de Varela. Y no se quedó ahí, el 'Ruso' tambien sostuvo: "Estuve nueve años afuera, en clubes distintos y siempre que venía acá había sentido de pertenencia, eso es Belgrano".

"Belgrano es el sentido de pertenencia, es el barrio, es el folklore. Me siento muy identificado con eso", dijo. Y la gente lo sabe, porque Zielinski no es de este tipo de frases que endulzan oídos: si lo dice, lo siente.

En Alberdi, el sentido de pertenencia se siente en cada baldosa y en cada gesto de sacrificio: Zielisnki lo comprende y su equipo anoche jugo con esa idea.. Porque jugar "a lo Belgrano" es más que una estrategia, es una forma de honrar el barrio.