Renzo Saravia llegó al club español que más ama a los cordobeses

Mario Alberto Kempes, Pablo Aimar, Claudio López, Mauricio Pellegrino, Pablo Piatti, Luciano Vietto. Todos futbolistas nacidos en la provincia de Córdoba que vistieron la camiseta del Valencia de España y dejaron una huella. Y ahora a esa lista se suma Renzo Saravia, que será compañero de los cordobeses Enzo Barrenechea y Lucas Beltrán

El marcador de punta surgido de las inferiores de Belgrano fue presentado hoy oficialmente como nuevo jugador de Valencia CF. El jugador de 32 años llega con el pase en su poder luego de finalizar su vínculo con Atlético Mineiro.

El lateral derecho firmó contrato hasta mitad de 2026, para reforzar el lugar en el que el equipo sufrió la baja de Dimitri Foulquier por una lesión de gravedad.

Pese a que el 'Pirata' tuvo la intención de repatriarlo en este mercado de pases, el futbolista optó por continuar con su carrera fuera del país.

Valencia es un club que ama a los cordobeses, fundamentalmente por el paso del 'Matador' Kempes.

El oriundo de Bell Ville fue elegido hace un tiempo por los hinchas del Valencia como el ídolo máximo en la historia del club. El dato surgió de una encuesta realizada por el principal diario deportivo de la ciudad, Superdeporte, en la que participaron cerca de 100 mil personas.

El cordobés superó a David Villa en la final por 53% frente al 47% del español. Se trató de una encuesta masiva por "eliminación directa" y en la que participaron unos 32 jugadores históricos del club entre los que se destacaron Pablito Aimar y el Piojo López, de Rio Cuarto y Río Tercero, respectivamente.

El 'Matador' jugó en el Che entre 1976 y 1981, año en el que fue fichado por River aunque luego volvería al Valencia para otro ciclo. En el club español conquistó la Copa del Rey en la temporada 1978/79, la Recopa de Europa 1979/80 y la Supercopa de Europa de 1980.

