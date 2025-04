Revol y el fenómeno de Los Pumas 7s: “Somos los mejores del mundo”

Lo de los Pumas 7s es fabuloso: están escribiendo los mejores capítulos de su historia. Al volver a hacer podio en el torneo de

Singapur, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora se aseguró el primer puesto de la fase regular del Circuito Mundial de Seven por segundo año consecutivo. Y los elogios a su presente, que viene desde hace un tiempo, se multiplican, lo que provoca ilusión en todo el mundo del rugby. Pero hay acuerdo en rescatar que lo que se vive hoy con este equipazo es fruto de un trabajo serio de muchos años. Y se nota.

Córdoba es fundamental en este proceso. Por ejemplo, el cordobés Germán Schulz recientemente alcanzó los 400 partidos en el Circuito Mundial con la camiseta argentina, sólo superado por otro cordobés: Gastón Revol con 494. A propósito, Perfil Córdoba dialogó con Revol, el jugador con más torneos del Circuito Mundial de rugby seven y con más presencias con la camiseta del seleccionado de Los Pumas 7’s, quien hizo un análisis certero de las razones de por qué Argentina es tan buena en esta especialidad.

“El momento que está viviendo el seleccionado seven es producto de muchos años de trabajo. Soy testigo de eso, fui parte del equipo durante 15 años y viví todo el proceso desde cuando se trabajaba como se podía, hasta que nos empezamos a organizar”, sostuvo el cordobés de las mil batallas. Y continuó: “Mejoramos desde la infraestructura, la organización, el equipo, la estrategia, la selección de jugadores, el tiempo que le dedicamos los jugadores, que dejamos los clubes de XV y nos enfocamos en el seven. Es un constante aprendizaje y generando una base muy sólida de jugadores”.

Argentina se consolida como una potencia en esta modalidad de rugby. Días atrás, la cabeza de este grupo albiceleste –el head coach Gómez Cora– destacó el largo plazo de trabajo. “Esto no fue un hito, sino que es algo que lleva 10 años de construcción”, con-

sideró. Y en la misma sintonía, Revol resaltó: “Argentina fue aprendiendo durante todos estos años y hoy nos encontramos, yo creo, con el mejor equipo del mundo, con varios jugadores que son los mejores del mundo en sus habilidades personales y sus fortalezas. Esto es el resultado de muchos años de trabajo y sobre todo de un plan a largo plazo, con todo lo que eso significa”.

Pablo Carballo, presidente de la Unión Cordobesa de Rugby, en charla con este medio se refirió al trabajo que hizo referencia Revol. “El éxito de Pumas seven tiene que ver con muchas cosas, pero una cuestión fundamental es la construcción de un equipo, que es mérito de Gómez Cora, con jugadores talentosos y grandes jugadores que se han puesto al hombro trabajar a veces en condiciones desfavorables, pero siempre con la visión de superarse”, afirmó el directivo.

Mentalidad ganadora. El equipo ha tenido un gran 2025, con triunfos en momentos relevantes del torneo como las victorias en Ciudad del Cabo y Perth, y un oro en Vancouver, lo que les permitió consolidarse entre los mejores del mundo. Tan es así, que Los Pumas 7s están en lo más alto del ranking del Circuito Mundial.

A propósito, Augusto Guillamondegui, jugador de los Dogos, sostuvo que “el gran salto que hace el seven argentino fue cuando los jugadores empezaron a ser específicamente de seven. Desde hace 10 años los jugadores son específicamente para esta disciplina, que si bien es rugby termina siendo un deporte distinto. Tener un plantel estable y conviviendo hace que el equipo logre generar una idiosincracia y ADN que lo transformó en un equipo ganador. Argentina ha logrado mantenerse arriba, sufriendo la salida de Revol, el gran capitán, o de Isgró, una de sus figuras, o la lesión de Monet en su momento, y el equipo se sigue manteniendo en los primeros puestos”.

Los Pumas 7s han consolidado una identidad de juego ganadora y ahora la mira está puesta en la Gran Final del Circuito Mundial SVNS, que se disputará entre el 3 y 4 de mayo en Los Ángeles, Estados Unidos, donde los ocho mejores equipos de la temporada se enfrentarán para definir al campeón absoluto. Y sí, Argentina buscará cerrar una temporada histórica con el máximo galardón. Pero hay algo más que este equipo está logrando. “Sin dudas, esto de los Pumas va a generar que la disciplina crezca, que más chicos y chicas quieran convertirse en jugadores de rugby y que, más allá de jugar de XV, puedan tener la alternativa a jugar de seven. Argentina tiene una buena oportunidad de desarrollar una modalidad de juego que es muy atractiva, vistosa y fácil de entender para aquellos que no provienen del rugby”, sostuvo Carballo. Esa promoción del deporte, en estos tiempos, se celebra y cuenta, también, como un triunfo.

¿Cómo es la movida del Seven en Córdoba?

Desde hace muchos años se juega en Córdoba el Seven de la Unión Córdobesa de Rugby, que se organiza a fin de año y están invitados todos los clubes que tienen equipos en los torneos oficiales de mayores, tanto para hombres como para mujeres. Después, hay algunos seven de clubes, como el tradicional Seven de la Pava que organiza el Córdoba Athletic en noviembre y otros a cargo de diferentes clubes. Además, Pablo Carballo, titular de la UCR, explicó: “Desde el 2023 hemos realizado dos ediciones de circuito de seven sobre el cierre del año. El primer año fueron tres fechas y el año pasado cuatro. Se jugaba los días miércoles, casi intercalado con las instancias finales de los torneos juveniles, pre-intermedia, intermedia y pueden jugar jugadores afiliados a los clubes en sus clubes mayores

de 18 años. Esa es la única condición. Es un torneo chico, una experiencia que estamos haciendo, nocturno, para poder mover un poco la modalidad del seven, con muy buena respuesta de los clubes. Está muy lindo como propuesta y este año lo vamos a mantener, pero siempre en el segundo semestre”.

