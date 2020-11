Riesgo de caída del sistema de transporte desde el 1 de enero

Soledad Romero García

El conflicto del transporte interurbano en la Provincia lleva más de siete meses y aparece como un problema sin una resolución sencilla. En un principio, los colectivos de corta y media distancia dejaron de funcionar por incumplimiento en el pago de los salarios, y con ese conflicto sin resolver, la Provincia publicó en el Boletín Oficial la suspensión del servicio hasta nuevo aviso, en el marco de las reducciones de actividades y evitar los traslados interdepartamentales, en el contexto de pandemia.

Hasta el momento, el libre tránsito interdepartamental no fue habilitado por el COE provincial, por lo que aún no hay fecha cierta de cuándo volvería a funcionar el servicio de interurbanos, y a casi medio mes de noviembre no todas las empresas han podido completar los pagos de salarios correspondientes a septiembre, debido a que todavía no han sido depositados los subsidios nacionales.

En este contexto, el conflicto lejos de atenuarse, con el paso de los días y meses se magnifica. De hecho, en la semana la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fetap), entidad que nuclea a las cámaras empresarias, emitió un comunicado en el que advierte que se ha profundizado la crítica situación económico-financiera en las empresas de colectivos del interior del país y que de aplicarse el presupuesto nacional 2021, que solo aumenta los subsidios para el área metropolitana de Buenos Aires, manteniendo prácticamente congelado el fondo compensador para el interior, a pesar de la suba del 40% de los costos internos, el aumento salarial, la caída de pasajeros por la cuarentena y la obligación de transportar gratis a los trabajadores de servicios esenciales, se vuelve insostenible el transporte público en las provincias.

Fatap advierte que de mantenerse estas condiciones se ponen en riesgo la continuidad del servicio a partir del 1 de enero y lo que alarma es que el aumento del boleto que debería darse en el interior del país llevaría el costo del ticket a más de 100 pesos.

En esta situación no está exenta Córdoba. Desde Fetap, la entidad que nuclea a los empresarios a nivel local, sostienen que en los tres sistemas -interurbanos, urbanos del interior y de capital- la situación es crítica de mantenerse la partida presupuestaria que falta tratar en el Senado, salvo que se ponga un boleto a $100, lo que provocaría una caída en la cantidad de pasajeros y de corte de boletos, lo que haría imposible de mantener el sistema, afirmó a este medio Alejandro Ugalde, asesor letrado de Fetap.

En Córdoba Capital serían dos las empresas del servicio de transporte urbano más afectadas y en el sector interurbano casi todas. En este sentido, Ugalde señaló que las cuotas 9 y 10 del subsidio nacional no llegaron y la semana que viene llegaría la cuota 11, por lo cual hay dos partidas que no se habrían depositado.

El asesor letrado de Fetap destacó que es imposible trasladarle al pasajero el costo que hoy muestra la minuta, donde el valor del boleto asciende a más de $100, pero para ello necesitan que se amplíen los fondos provistos por la Provincia o por la Municipalidad de Córdoba, para que las empresas puedan afrontar la baja en el corte de boleto que vienen experimentando debido al contexto de pandemia, entre otras variables.

Sin pedido de aumento, por ahora. Hasta el momento no hay intención de enviar a la Municipalidad un pedido de aumento de tarifa, al menos hasta que se trate el presupuesto en la Legislatura provincial, donde también, de manera formal, enviaron una nota dirigida al presidente de la misma, Manuel Calvo, advirtiendo sobre la situación de crisis en el sector.

En el conflicto las cuestiones políticas no están ajenas a la hora de ver quién pone el dinero que falta para resolverlo. Desde el Ministerio de Transporte de la Nación comunicaron que el Estado Nacional asistió a la provincia de Córdoba con más de 2 mil millones de pesos, lo que significó duplicar lo enviado en el año 2019. Este incremento en la partida no alcanzó a resolver el conflicto que padecen las empresas, ya que aducen que hace 8 meses que no generan ingresos propios, debido a la suspensión del servicio.

En tanto, desde el gobierno provincial y ante las comunicaciones sobre las partidas presupuestarias correspondientes al año 2020 que emitió el gobierno nacional, no han realizado declaraciones públicas, debido a que aguardan que en los próximos días se acrediten los fondos de la cuota adeudada.